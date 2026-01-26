Economía circular convierte residuos en oportunidades de negocios sostenibles

La economía circular se consolida como un enfoque estratégico frente al modelo de producción lineal tradicional, que se basa en consumir, producir y desechar sin considerar la reutilización de los recursos. Este modelo alternativo y sostenible busca cerrar los ciclos de materiales y energía, reduciendo los residuos y creando valor en cada etapa del proceso.

Xiomara Zambrana, directora asociada del Instituto de la Mujer y Empresa (IME) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que este modelo busca optimizar el ciclo de vida de los productos, minimizando el desperdicio y generando impactos positivos tanto para el medio ambiente como para la economía.

“La economía circular es un enfoque de la economía propiamente en donde prácticamente en vez producir, utilizar el producto y luego desecharlo, como es la economía lineal, lo que hacemos es tratar de mantener lo máximo posible ese producto en el tiempo, asegurándonos de que empiece a cerrar ciclos, es decir, si podemos reintegrar, reutilizar o reciclar, porque las materias primas dentro de la economía son finitas, es decir, se van a acabar”, explica Zambrana.

Esta visión contrasta con la producción lineal humana, históricamente excesiva, donde los residuos son desechados y el impacto ambiental aumenta, afectando la sostenibilidad de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos.

Beneficios económicos, ambientales y sociales

Desde la perspectiva empresarial, la economía circular genera ventajas económicas tangibles. Zambrana explica que las empresas que se suben a “la ola de la economía circular” tienen una ventaja competitiva frente a quienes no se suban a la ola, y que en corto tiempo estarán en desventaja.

“Las empresas ya no están comprando materia prima virgen, por así decirlo, sino que ya están utilizando las mermas y lo que tienen. También están sabiendo reutilizar esta producción”, sostiene Zambrana. Esto se traduce en ahorro de costos, inversión eficiente en procesos y apertura a nuevas oportunidades de negocio, donde materiales previamente desechados pueden transformarse en productos útiles o ser vendidos a otras empresas.

Los beneficios ambientales y sociales son igualmente significativos. La reducción del consumo de materias primas y la disminución de residuos contribuyen a ecosistemas más saludables y a una mejor calidad de vida.

En palabras de Zambrana, “A menor consumo, hay reducción y menor presión al ecosistema, y hace que se generen menos emisiones, haya un menor impacto y daño a la naturaleza. Esto repercute en el ecosistema que nos permite tener vida, agua, y todos los alimentos que tenemos sean mucho más sanos, muchos más saludables y nosotros tengamos un ecosistema saludable en el tema de medio ambiente”.

Además, la economía circular fomenta empleos verdes y promueve la inclusión social y de género, como ocurre con las mujeres recicladoras que generan ingresos a partir de residuos que antes se consideraban inútiles.

Innovación y oportunidades para emprendedores

Los emprendedores también encuentran amplias oportunidades de innovación dentro de este modelo. Según Zambrana, “la innovación, en resolver un problema de diferente manera debería centrarse en que esa linealidad no suceda y tener ideas en función a reutilizar, reparar, reciclar, es decir, volver a la vida un producto en otro”.

Este proceso se puede realizar antes de que un producto o servicio se venda, desde su diseño se pueden crear productos utilizando insumos con menor impacto ambiental, aplicando principios de ecodiseño, lo que permite innovar desde la etapa inicial del desarrollo.

Esto incluye desde la creación de productos sostenibles hasta la optimización de procesos, el aprovechamiento de mermas y la transformación de residuos en nuevos bienes, contribuyendo al cuidado ambiental, la generación de empleo y la rentabilidad empresarial.

Casos de éxito en Latinoamérica

En Latinoamérica varias empresas están adoptando la economía circular como modelo de negocio sostenible. Por ejemplo: Grupo Bimbo (México) ha implementado empaques compostables y sistemas de reciclaje industrial, reduciendo 8.000 toneladas de plástico al año y utilizando energía 100% renovable en sus plantas.

Por su parte, Xinca (Argentina) fabrica zapatillas con neumáticos reciclados, además incorpora a personas privadas de libertad en el 25% de la producción y logrando una huella de carbono un 90% menor que el cuero tradicional.

Otras iniciativas destacan por su innovación y beneficio social. Clevercel (Colombia) comercializa celulares reacondicionados, evitando 15.000 toneladas de residuos electrónicos al año y facilitando el acceso a la tecnología. En Argentina, Pulpak reemplaza plástico expandido con cartón reciclado para empresas como Philips y BGH, impulsando la economía circular en la región patagónica y promoviendo soluciones sostenibles de producción y consumo.

“Hay diversos modelos de negocio para girar y seguir haciendo girar la rueda de la economía circular, ganar en recursos económicos, hacer un impacto ambiental menor y por supuesto generar empleos verdes”, concluye Zambrana.

Por ese motivo, el IME ha anunciado el lanzamiento de un programa destinado a impulsar emprendimientos enfocados en la economía circular. El evento se llevará a cabo el 28 de enero en La Paz y contará con el respaldo de la Cooperación Alemana y financiamiento de la Unión Europea. La coordinación y gestión del proyecto estará a cargo del IME junto con Unifranz.

Esta iniciativa busca invitar a emprendedores, emprendedoras y actores comprometidos con la sostenibilidad a formar parte de un modelo económico que combina crecimiento financiero con un impacto social y ambiental positivo. Consolidándose como un eje clave para el futuro sostenible de empresas, emprendedores y comunidades.

Desde el IME destacan que la economía circular ha dejado de ser una simple tendencia y se ha convertido en un elemento estratégico imprescindible para el desarrollo sostenible del país.

