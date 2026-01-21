Hábitos saludables, revisiones médicas y avances científicos previenen el cáncer de colon

El cáncer de colon, también llamado cáncer colorrectal, se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad oncológica en Bolivia y el mundo. Su mayor peligro radica en que avanza de forma silenciosa: en muchos casos no presenta síntomas hasta que la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.

Sin embargo, la evidencia científica es clara y alentadora: nueve de cada diez casos de cáncer de colon pueden curarse si se detectan a tiempo, lo que convierte a la prevención y al diagnóstico precoz en las herramientas más efectivas para reducir su impacto.

“La prevención y la educación sobre los factores de riesgo son esenciales”, afirma Jorge Luis Reyes, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

“Muchos tipos de cáncer son conocidos como asesinos silenciosos debido a su naturaleza inicialmente asintomática, que puede hacer difícil su detección en etapas iniciales. Por eso, en materia de salud, siempre es posible hablar de medicina preventiva”, agrega el académico.

El cáncer de colon se origina en la mucosa del intestino grueso, generalmente a partir de pólipos que pueden tardar entre diez y quince años en transformarse en tumores malignos. Detectarlos en fases tempranas marca la diferencia.

Estudios internacionales muestran que hasta el 90% de los pacientes diagnosticados a tiempo pueden curarse. A nivel global, la detección precoz ha evitado millones de muertes: un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos reveló que cerca de 940.000 fallecimientos por cáncer de colon fueron prevenidos en los últimos 45 años, principalmente gracias a la identificación y eliminación de pólipos precancerosos.

En Bolivia, los métodos de cribado incluyen la videocolonoscopía, considerada la técnica más completa porque permite detectar y extirpar pólipos en un solo procedimiento, y el test de sangre oculta en heces (FIT-Q), una prueba no invasiva, accesible y sin preparación previa que identifica sangrado microscópico antes de que aparezcan síntomas. Programas de cribado que combinan estas pruebas han demostrado reducir la mortalidad entre un 30% y un 62%.

“Es mejor prevenir que lamentar, y en el caso del cáncer esto es una verdad indiscutible”, enfatiza Reyes. De hecho, ocho de cada diez muertes evitadas por diferentes tipos de cáncer se deben a la prevención y a las pruebas de detección temprana, más que a tratamientos avanzados.

La prevención también se construye desde el estilo de vida. Según la American Cancer Society, más de la mitad de los casos de cáncer colorrectal están relacionados con factores modificables, como la alimentación poco saludable, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaco, o la diabetes tipo dos.

Dietas ricas en fibra —frutas, verduras, legumbres y cereales integrales— pueden reducir el riesgo hasta en un 25%, mientras que el ejercicio regular (al menos 150 minutos semanales) y mantener un peso saludable tienen un efecto protector significativo.

Existen también factores no modificables, como la edad, los antecedentes familiares o ciertas enfermedades intestinales. En este sentido, Álvaro Eyzaguirre, docente de Medicina en Unifranz, advierte: “La ausencia de síntomas no quiere decir ausencia de enfermedades. Es muy probable que estos procesos oncológicos se presenten incluso sin síntomas, los cuales se desarrollan posteriormente con la agravación del cuadro”.

Por ello, los especialistas recomiendan iniciar los controles preventivos desde los 45 años, o antes si existen antecedentes familiares. Además, es fundamental acudir al médico ante señales de alerta como sangrado rectal, cambios persistentes en el ritmo intestinal, pérdida de peso inexplicable o anemia.

A estos pilares se suman los avances científicos. En 2026, investigaciones internacionales reportan resultados prometedores de vacunas preventivas como NOUS-209 en personas con alto riesgo genético, como el síndrome de Lynch, así como el uso de biomarcadores e inteligencia artificial para personalizar la prevención.

El síndrome de Lynch es un trastorno genético hereditario que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente el de colon (colorrectal) y el de endometrio (útero).

Reyes sostiene que la prevención y la detección temprana son armas poderosas en la lucha contra el cáncer. “Al tomar medidas proactivas, como conocer los factores de riesgo, mantener un estilo de vida saludable y someterse a revisiones médicas regulares, las personas pueden reducir significativamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad”, explica Reyes.

Prevenir el cáncer de colon es posible. Combinar hábitos saludables, chequeos periódicos y los avances de la medicina moderna no solo reduce la mortalidad, sino que mejora la calidad y la expectativa de vida de la población.

