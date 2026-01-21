Avicultores bajan precio de la carne de pollo para evitar pérdidas en Cochabamba

Los avicultores de Cochabamba decidieron reducir el precio de la carne de pollo debido a una baja en la demanda que ha dejado productos sin vender en las granjas.

El vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA), Iván Carreón, señaló que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo se recibió más pollo bebé del esperado, pero las ventas fueron menores a lo previsto.

“Se ha ido arrastrando un pollo que se fue quedando en las granjas y como consecuencia aumentó la oferta de la carne de pollo”, explicó.

Carreón agregó que, aunque la producción se mantiene estable con respecto a otros años, la demanda ha disminuido por la situación económica que vive la población.

“Tenemos que bajar el precio para fomentar un mayor consumo, y eso es lo que está pasando actualmente”, agregó.

El representante advirtió que esta situación afecta directamente a los productores, ya que el precio de venta está por debajo del costo de producción, lo provoca que los avicultores se descapitalicen y, para la siguiente recepción de pollo bebé, tengan que solicitar menos cantidad para evitar pérdidas.

Con esta medida, los productores buscan que la carne de pollo sea más accesible para las familias y, al mismo tiempo, evitar que los animales permanezcan demasiado tiempo en las granjas.

En los mercados el precio del kilo de carne de pollo está entre 14 y 15 bolivianos.



