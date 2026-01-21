Bajan los precios de la carne de res y pollo en mercados de Cochabamba

Las comerciantes de diferentes mercados de Cochabamba reportaron una buena noticia para las familias: el precio del kilo de carne de res y de pollo bajó en los últimos días.

En un recorrido por el mercado central del Cruce Taquiña, varias vendedoras confirmaron que los cortes de la carne de res registraron rebajas notables.

“La pulpa está a 70 bolivianos el kilo, la carne normal a 56 y la molida también a 56. La especial está a 60 bolivianos y la costilla a 50, ha bajado”, dijo una de las comerciantes.

Estas cifras fueron bien recibidas por las amas de casa, quienes llegaron desde temprano al centro de abasto a realizar sus compras.

Mientras tanto, el kilo de la carne de pollo rebajó a 15 bolivianos, un costo que causó sorpresa en algunos usuarios debido a que en pasadas semanas el precio era superior.

Las comerciantes indicaron que esperan que los precios se mantengan estables para seguir favoreciendo al bolsillo de la población cochabambina.

En pasadas semanas, el costo de estos productos aumentó hasta en Bs 2 por los bloqueos.

