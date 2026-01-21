Bajan los precios de la carne de res y pollo en mercados de Cochabamba

Vendedoras del Cruce Taquiña confirmaron rebajas en los precios de la carne de res y pollo. Amas de casa destacan el alivio.
21/01/2026 8:51
Las comerciantes de diferentes mercados de Cochabamba reportaron una buena noticia para las familias: el precio del kilo de carne de res y de pollo bajó en los últimos días.
En un recorrido por el mercado central del Cruce Taquiña, varias vendedoras confirmaron que los cortes de la carne de res registraron rebajas notables.
Estas cifras fueron bien recibidas por las amas de casa, quienes llegaron desde temprano al centro de abasto a realizar sus compras.
Las comerciantes indicaron que esperan que los precios se mantengan estables para seguir favoreciendo al bolsillo de la población cochabambina.
En pasadas semanas, el costo de estos productos aumentó hasta en Bs 2 por los bloqueos.
