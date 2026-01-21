Crecida de río en Cochabamba arrastró a dos jóvenes; SAR recuperó un cuerpo y busca al otro

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, desaparecieron el pasado domingo tras ingresar a nadar en un río en la región del Trópico, Cochabamba. Fernando Guerrero, comandante del SAR Cochabamba, confirmó la tragedia.

"Es muy lamentable lo ocurrido. Los muchachos fueron arrastrados por la crecida súbita del río y el material que traía consigo. Ya pudimos encontrar a uno de ellos sin vida y seguimos buscando al segundo", explicó Guerrero.

La búsqueda del segundo, identificado como Grover, continúa bajo condiciones complicadas debido a la gran cantidad de árboles, ramas y lluvias que dificultan las operaciones.

Las familias de los jóvenes y los equipos del SAR, junto a la comunidad, trabajan intensamente para dar con su paradero.

Guerrero recordó que existían alertas sobre los ríos del Trópico. "Se tenía alerta naranja en la zona, pero el desconocimiento de estas alertas y del comportamiento impredecible del río han causado este trágico hecho," indicó.

“Recomendamos a la población extrema precauciones, especialmente en esta época de lluvias. No ingresar a los ríos y mantenerse atentos a cualquier cambio en el caudal”, señaló Guerrero.

