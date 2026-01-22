Yungas en emergencia: Choferes denuncian abandono total de carreteras

La Federación de Transporte a Yungas, que agrupa a 16 municipios del norte paceño, se ha declarado en estado de emergencia ante el deterioro crítico de las rutas. Tras una reunión con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que no cumplió con las expectativas del sector, los choferes denunciaron que el 90% de las vías de tierra están "totalmente deshechas" y que los tramos asfaltados parecen "bombardeados".

Para el dirigente Freddy Avirari, la situación ha llegado a un punto límite. Denunció que la falta de atención estatal es histórica y que los presupuestos asignados son insuficientes para la magnitud del terreno.

"Parecemos personas de tercera clase, nunca nos han dado una atención buena. Estamos pidiendo que haya incremento de presupuestos, porque siempre nos han dado presupuestos muy 'michis', que prácticamente no cubren para hacer un buen mantenimiento", manifestó Avirari.

Críticas a la gestión anterior y al "Plan Lluvias"

El sector transporte calificó como una "mentira" las promesas de gestiones pasadas y actuales respecto a la contingencia vial. Según el ejecutivo, los ingenieros de la ABC actúan "de escritorio" al no conocer la realidad del terreno, adjudicando obras en plena época de lluvias en lugar de hacerlo durante la época seca.

"El anterior gobierno se inventó el 'Plan Lluvias'. Nunca han desembolsado los 51 millones que se destinaron al sector. Ahora hemos reclamado que tenga que haber otro presupuesto y no solamente el dinero de la conservación vial", señaló el dirigente.

La preocupación aumenta debido a que la falta de mantenimiento no solo responde al clima, sino a deudas administrativas. Avirari reveló que existen empresas de mantenimiento que han paralizado labores porque se les adeudan hasta cinco planillas, afectando directamente la transitabilidad en tramos como: Guanay-Mapiri y Mapiri-Apolo, Charazani-Apolo, Guanay-Caranavi, y La Asunta-Chulumani e Irupana-Coripata.

Advertencia a las autoridades departamentales

La movilización también apunta a la Gobernación de La Paz por el descuido de la red departamental. Avirari fue tajante al señalar que el gobernador está "brillando por su ausencia" y más enfocado en intereses electorales que en la seguridad de los viajeros.

"Estamos seguros que si no va a trabajar, si no nos va a atender, no va a salir reelecto porque nosotros queremos resultados (...) Ojalá se tome conciencia, porque los derrumbes aparecen de un momento a otro y la gente salva la vida milagrosamente", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play