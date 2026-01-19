La internacionalización es una experiencia única que mejora la formación profesional

Victor Hugo Alave Quintana, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), vivió una experiencia transformadora al viajar a Colombia para cursar un semestre en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), gracias al programa de internacionalización universitaria de Unifranz.

“La primera motivación fue técnicamente salir de mi zona de confort, tener este reto de estudiar en otro país y como tal tener las posibilidades de al menos conocer la playa y más que todo ver cómo es otro país”, comenta Victor.

Esta experiencia no solo amplió su formación académica, sino que también le permitió desarrollarse personalmente y conocer otras culturas, ampliando su visión del Derecho y del mundo.

Durante su estancia en Colombia, Victor residió en el departamento de Santander y cursó materias en la UDI, reconocida por su enfoque en desarrollo e investigación. Además de sus clases, aprovechó para explorar los atractivos turísticos de la región.

“El primer lugar que fui a conocer fue la playa y luego los lugares más turísticos, miradores y demás”. Esta combinación de estudio y exploración cultural le permitió una experiencia integral, tanto académica como personal.

Una de las experiencias más enriquecedoras fue la convivencia con estudiantes de distintos países, lo que fomenta el intercambio cultural y la apertura de nuevas perspectivas: “Los estudiantes con los cuales pude convivir y conocer a estudiantes de Argentina, México, Perú y otros estudiantes que también eran de Bolivia, pero eran de Santa Cruz”.

Esta interacción internacional le permitió ampliar su red de contactos y compartir experiencias con jóvenes de diferentes contextos educativos y culturales. El día a día de Victor en Colombia también representó un desafío adaptativo, ya que debía ajustarse a un clima y rutina distintos.

“Desde el despertar podría decir que es un clima muy cálido, viniendo de La Paz. Despertaba, desayunaba, iba a clases, volvía, preparaba mi almuerzo. Después tenía la rutina de tomar un tecito, una merienda y también el cenar”. A pesar de las diferencias, pudo mantener un equilibrio entre sus estudios y su vida personal, lo que fortaleció su autonomía y capacidad de organización.

Académicamente, para Victor, la experiencia fue un aprendizaje completamente nuevo: “Todo lo que yo aprendí allá fue plenamente nuevo, porque hablando de derecho: el sistema cómo ellos resuelven los conflictos entre las personas, desde la administración no podría englobarse en una cosa, sin embargo, es una experiencia, es nuevo todo en realidad”.

De la misma manera, lo que más disfrutó fue participar en un proyecto integrador de investigación, que lo desafió a analizar problemas jurídicos desde una perspectiva distinta: “Lo que más me gustó fue el realizar un proyecto en la universidad, que era una investigación de justamente cómo resuelven un problema, tuve que investigar desde sus fuentes y en esforzarme a entender un tema que no pasa en mi país aún”, destaca el futuro jurista.

Victor destaca cómo esta experiencia internacional no solo enriqueció su conocimiento académico, sino también su desarrollo personal y social: “Con respecto a mis estudios me siento mucho más amplio y abierto en cómo el derecho, en otro país, tiene similitudes. En lo profesional podría decir que estoy más abierto en muchos aspectos, ya no estoy tan cerrado en el aspecto social, sino ahora entiendo muchos temas relacionados a mi carrera en el ámbito internacional”.

Para Victor, la internacionalización de Unifranz representa un doble beneficio que, en sus palabras, las engloba en dos frases: “El desarrollo personal y el desarrollo profesional. En lo personal podría decir que como persona, el día a día, el ser autosuficiente y en lo profesional, técnicamente, puedo hoy en día decir que puedo entender cómo funciona el derecho en Colombia, y también puedo comprender más cómo funciona el derecho acá en Bolivia”.

Desde esta experiencia, Victor anima a otros estudiantes a aprovechar estas oportunidades que pueden ser posibles en Unifranz. “Si tienen la oportunidad de poder acceder al programa de internacionalización, o salir del país para estudiar, que lo hagan. También que se preparen para todas esas emociones que van a poder vivir desde el momento que suban a ese avión y lleguen a una nueva universidad”.

Esta experiencia, según Victor, ha tenido un impacto profundo en su vida: “La internacionalización en Unifranz me ha cambiado bastante porque hoy en día vivo cada día más feliz, estoy más contento de haber conocido otro país y buscando siempre la forma de cómo poder apoyar a mi propio país”.

El viaje y estadía de Victor Alave en la UDI de Colombia, demuestra cómo los programas de internacionalización universitaria no solo enriquecen la formación académica, sino que transforman la visión del mundo de los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos profesionales y personales en un contexto global.



