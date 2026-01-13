La tecnología y la IA optimizan la publicidad digital y la relación con las audiencias

La tecnología se ha convertido en el eje central de la publicidad contemporánea, impulsando su capacidad de adaptación frente a los constantes cambios sociales y de consumo. Hoy, la publicidad ya no se limita a difundir mensajes masivos, sino que busca conectar de manera precisa con cada consumidor.

Jaime Vaca Guzmán, docente de la carrera de Publicidad y Marketing en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) afirma: “El pilar fundamental de la tecnología es poder aplicar la personalización dentro de la publicidad”, resaltando que el verdadero valor tecnológico radica en la capacidad de llegar al público adecuado.

La evolución desde la publicidad tradicional hacia la digital ha transformado la competitividad de las marcas. Antes, el éxito dependía del alcance masivo; ahora, de la precisión. Como explica el docente, “lo más importante es que llegue la persona correcta en el momento correcto y bajo la plataforma correcta”, lo que evidencia cómo la innovación tecnológica se traduce en ventajas estratégicas frente a la competencia.

La tecnología actúa en los procesos desde la creación hasta la medición con IA, en datos contextuales y formatos inmersivos. Estudios del Centro de Estudios de Innovación, Diseño y Marketing (CEI) destacan incrementos de ROI (Retorno de la Inversión) del 20-40% mediante automatización y personalización en ecosistemas sin cookies.

Tendencias tecnológicas que están marcando la publicidad

Entre las tecnologías emergentes destacan el Big Data y el análisis de datos, que permiten conocer en profundidad al consumidor. Gracias a estas herramientas, es posible identificar comportamientos, intereses y preferencias.

Según el académico: “a través de la segmentación, la personalización, el conocer diferentes elementos de los datos de estas personas a través de las plataformas digitales, es mucho más fácil y conveniente el poder aplicar la publicidad de una manera más personalizada”.

La publicidad programática, la automatización de contenidos y el uso de realidad aumentada y virtual están redefiniendo las campañas, generando experiencias más interactivas y memorables para el usuario.

Transformación de las estrategias publicitarias gracias a la tecnologíaLa tecnología ha cambiado radicalmente la forma de hacer publicidad. Se ha pasado de la comunicación masiva a la comunicación personalizada, enfocada en nichos o “tribus” digitales.

“Antes nosotros nos enfocamos a niveles masivos, en cambio, ahora se van agrupando de manera más específica los nichos de mercado también llamadas las tribus”, señala Vaca.

Las redes sociales, plataformas de streaming y aplicaciones móviles permiten hoy una interacción directa y en tiempo real con el consumidor.

El papel de la inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta clave en la publicidad actual. Su aplicación permite segmentar audiencias, crear anuncios y optimizar campañas en tiempo real.

“La inteligencia artificial nos facilita el trabajo, para tener un arte creado por esta vía o simplemente para generar un guión”, especialmente para empresas que recién comienzan y cuentan con recursos limitados.

Un estudio de Puro Marketing confirma que la IA mejora la segmentación de audiencias y optimiza los resultados en tiempo real, transformando los formatos publicitarios tradicionales en experiencias mucho más interactivas.

Inteligencia artificial y experiencia del consumidorLa IA también mejora la experiencia del usuario mediante chatbots, recomendaciones inteligentes y publicidad basada en comportamientos. Además, posibilita una segmentación avanzada. “Gracias a este tipo de herramientas se puede, inclusive, ultra segmentar diferentes audiencias”, enfatiza el académico, logrando mensajes más relevantes y efectivos.

El análisis de Cyberclick (2023-2026) muestra que la inteligencia artificial aplicada a la publicidad exterior (OOH) permite crear anuncios personalizados y seleccionar ubicaciones de manera más eficiente gracias a predicciones inteligentes, aumentando la interacción del público mediante realidad aumentada y realidad virtual.

Impacto de la tecnología en la creatividad publicitariaLa creatividad publicitaria se ha potenciado con herramientas digitales que facilitan el diseño, el storytelling y las experiencias inmersivas. La colaboración entre creatividad humana e inteligencia artificial abre nuevas posibilidades, combinando estrategia, datos e innovación.

Pese a sus beneficios, la publicidad tecnológica enfrenta desafíos importantes como la privacidad de los datos, la dependencia de algoritmos y la ética en el uso de la IA. Sin embargo, bien utilizada, la tecnología permite la automatización de procesos, de agilizar procesos adicionales que quizás antes eran muy complicados, consolidándose como el motor esencial de la publicidad moderna.





