La IA impulsa diagnósticos dentales precisos y mejora la experiencia del paciente

La inteligencia artificial (IA) está mejorando de manera considerable la odontología contemporánea, especialmente en el ámbito de los diagnósticos dentales, la planificación de tratamientos y la experiencia del paciente en la atención odontológica. Lejos de ser una tendencia futurista, su incorporación ya es una realidad porque optimiza la precisión clínica, reduce tiempos de atención y eleva los estándares de calidad en la salud bucal.

Pamela Vargas, especialista en ortodoncia y directora de la carrera de Odontología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que la IA permite analizar grandes volúmenes de información clínica para mejorar la toma de decisiones.

“Si bien estamos todavía incursionando en la inteligencia artificial, los algoritmos que se pueden colocar en la inteligencia artificial hacen que el data, el big data, vea todos los casos que hay, como fotografías, diagnósticos y brinda un compendio de diagnósticos, que a los odontólogos favorece para que podamos ofrecer un plan de tratamiento mejor hacia nuestros pacientes”, sostiene la académica.

Uno de los aportes más significativos es la automatización de procesos de diagnósticos que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo manual, ahora la inteligencia artificial ayuda en la elaboración de encefalogramas que antiguamente, los odontólogos, realizaban de manera manual, sin embargo, con ayuda de la IA, incorporada a los equipos odontológicos, brinda datos más precisos y en mucho menor tiempo.

Este avance se potencia con el uso de nuevas tecnologías digitales.

“La inteligencia artificial nos está ayudando mucho a nosotros como ortodoncistas para que nosotros con el uso de nuevas tecnologías como el escáner intraoral, modelos digitalizados, pues nosotros podamos introducir todos estos datos”, señala Vargas.

De la misma forma, la imagenología dental ha experimentado una revolución tecnológica. Alina Alanoca, especialista en imagenología y docente de Odontología en Unifranz, destaca que:

“Gracias a la IA, tanto en el área de la odontología, específicamente en el área de la imagenología, ha ido revolucionando los equipos y ahora hay equipos con IA que actúan en distintas etapas de la interpretación de la imagen”.

Desde la obtención de imágenes hasta su análisis, la IA mejora la calidad diagnóstica. “En primera instancia está en la obtención de las imágenes, la IA va a disminuir ciertos artefactos que se generan con las imágenes de tomografía”.

La eliminación de interferencias metálicas permite diagnósticos más confiables. “Con la inteligencia artificial en la obtención de imágenes, ya se puede suprimir esa sobre proyección y esos artefactos, ahora dan una imagen mucho más precisa”, explica Alanoca.

Además, la planificación clínica se vuelve más eficiente, porque: “con un solo clic se puede, por ejemplo, trazar estructuras que antes se hacían de manera manual, tal es el caso del nervio dentario inferior”, explica Alanoca.

En el campo de la estética y rehabilitación oral, la IA también marca un antes y un después. Luis Fernando Loza, especialista en estética y rehabilitación oral y también docente de Unifranz, señala que “las tecnologías están mejorando la estética dental. Podríamos hablar del diseño digital de sonrisa, que son programas que nos van a permitir crear sonrisas, inclusive antes de terminar el tratamiento”, explica el académico.

Es importante recalcar que esta tecnología mejora la comunicación con el paciente y lo involucra activamente en el proceso. “Inclusive el paciente puede participar también con algún tipo de sugerencia en el diseño de su sonrisa", enfatiza el experto en estética y rehabilitación oral.

Loza subraya que el impacto de la IA va más allá de lo estético. “Nos ayuda de sobremanera la inteligencia artificial en el diagnóstico, porque podemos con ella, por ejemplo, hacer estudio con los programas de la inteligencia artificial de radiografías, tomografías nos van a permitir detectar problemas muy temprano”, destaca.

En consecuencia, los tratamientos odontológicos son más precisos y personalizados. “La tecnología como la inteligencia artificial ha venido a beneficiar al paciente porque los tratamientos ahora son con más confort, más personalizados y van a mejorar su calidad de vida”, concluye el especialista.

Así, la inteligencia artificial no reemplaza al profesional, sino que potencia su capacidad clínica, optimiza los diagnósticos dentales y mejora la odontología como una disciplina cada vez más precisa, humana y centrada en el bienestar del paciente.

