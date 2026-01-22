Abuelita de 99 años cosecha 2.000 achachairús trepando a árboles

En la localidad de Terebinto, municipio de Porongo en Santa Cruz, Ana Ramírez Borja desafía las leyes del tiempo a sus 99 años de edad. Esta mujer de porte delgado posee una energía inagotable que le permite trepar árboles para cosechar achachairú durante esta temporada.

Su rutina comienza cada mañana con una taza de café. Según lo que relata, Ana mantiene su hogar impecable utilizando con destreza un machete para rozar el césped de su propiedad.

La protagonista de esta historia asegura que la clave de su salud es no detenerse nunca y disfrutar de las labores del campo. “Vengan a que me ayuden a recoger, es bueno mantenerse activo”, afirma Ana María.

Su nieta, Tatiana Méndez, relata con asombro cómo la familia descubrió recientemente a la anciana en lo alto de una de sus 60 plantas.

La descendencia de Ana es tan vasta como su vitalidad, contando hoy con 6 hijas, 27 nietos, 43 bisnietos y 3 tataranietos. Todos ellos observan con respeto cómo la matriarca aún maneja la leña y la temperatura del horno para preparar pan de arroz.

Aunque las redes sociales han volcado su cariño hacia ella, Ana prefiere la sencillez de su casa de adobe y motacú. Ella continúa elaborando roscas para vender, demostrando que la lucidez y el trabajo son el motor de su centenaria existencia.

