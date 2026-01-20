El turismo en Bolivia genera desarrollo económico y activa la cadena productiva local

El turismo es uno de los motores más dinámicos de la economía boliviana, no solo por su capacidad de atraer visitantes, sino por el amplio impacto que genera en sectores complementarios como el transporte, la gastronomía, la artesanía, los servicios culturales y el comercio local, entre otros. Su efecto multiplicador convierte a esta actividad en una fuente estratégica de desarrollo, empleo y generación de divisas.

Juan Carlos Nuñez, docente de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, afirma que el turismo representa uno de los sectores más relevantes para la economía nacional. Según explica, esta actividad no solo impulsa el desarrollo regional, sino que también genera importantes ingresos en divisas al país, beneficiando a una amplia cadena de actores vinculados a los servicios turísticos.

“En un rubro normal, por cada empleo directo se generan tres indirectos, pero en turismo por cada empleo directo hay diez indirectos. Hay un efecto multiplicador, porque no solo es el proveedor, sino se toma en cuenta al artesano, al campesino, al carnicero, y se forma una cadena tan grande por el dinero que deja el turista a todos los proveedores, es por eso que todos ganan y eso es lo que esta moda: la economía naranja”, sostiene el académico.

El turismo impulsa directamente a diversos sectores complementarios, comenzando por el transporte. La demanda de vuelos, buses y otros medios aumenta con la llegada de turistas, al igual que el uso de taxis, autos de alquiler, bicicletas y transporte urbano. Este incremento no solo mejora la infraestructura de movilidad, sino que también genera empleo en logística y servicios relacionados, fortaleciendo la conectividad dentro de los destinos turísticos.

Las personas optan por destinos cercanos y accesibles, fortaleciendo a hoteles, restaurantes, guías turísticos, transportistas, artesanos y pequeños comercios, que encuentran en los visitantes una oportunidad para sostener sus ingresos.

Según datos del viceministerio correspondiente, en 2024 Bolivia recibió un poco más de 991 mil visitantes extranjeros, que generaron aproximadamente 740 millones de dólares en ingresos por turismo receptivo, un crecimiento del 7,57% respecto a 2023. Estas divisas ingresan de manera directa a la economía, activando servicios de alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras, tanto en el sector formal como informal.

“Cuando un turista, o nosotros, vamos a algún lugar o un pueblo, compramos un recuerdo. Alguien tiene que producir ese recuerdo, alguien tiene que trabajar ese producto, entonces ese artesano va a tener que comprar madera, lana u otro producto para elaborar el recuerdo. De esa manera se forma la cadena, donde se van sumando muchas personas. Entonces es así que el turista trae dinero fresco, dólares, euros que ayuda mucho al país”, explica Nuñez.

Además de su aporte económico, el turismo destaca por su capacidad de generar empleo de manera rápida e inclusiva. Guías, camareros, cocineros, conductores, artesanos y vendedores encuentran en esta actividad una fuente directa de sustento. “El turismo es el cuarto rubro en ingresos del país. Se realizó un estudio, donde se estableció que, si el país pone más interés al turismo, este generaría cuatro veces más de lo que se genera por hidrocarburos. Entraría muy buen dinero al país”, destaca Nuñez.

El sector también se vincula estrechamente con la economía naranja, al dinamizar actividades culturales, creativas y patrimoniales. La gastronomía, por ejemplo, se proyecta como un atractivo turístico clave. La viceministra de Gastronomía, Sumaya Prado, asegura que la gastronomía boliviana tiene el potencial para convertirse en un atractivo turístico de primer nivel. “La gastronomía boliviana tiene un potencial enorme para atraer turistas principalmente porque nuestra gastronomía todavía puede reflejar una cultura viva que tenemos, en las calles, en las comunidades rurales con patrimonio alimentario increíble en cuanto a productos, técnicas procedimientos sabores y saberes ancestrales”, explica Prado.

Restaurantes, mercados y emprendimientos locales crecen gracias a los visitantes, mientras que la cocina tradicional recupera recetas y productos autóctonos, fortaleciendo la identidad cultural y creando vínculos con la producción agrícola local. De manera similar, la artesanía, desde textiles y cerámica hasta joyería y tallados, encuentra canales de comercialización en ferias, mercados y tiendas, generando ingresos que apoyan a las comunidades rurales y preservan tradiciones ancestrales.

En conjunto, estos sectores forman un círculo virtuoso: el turismo no solo produce ingresos directos, sino que activa una red de industrias complementarias, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural de manera sostenible.

Desde una perspectiva de largo plazo, el turismo sostenible aparece como una oportunidad estratégica. “El turismo incide en el desarrollo económico de un país o una región, mucho más si se logra gestionar adecuadamente los destinos”, afirma Javier Rivera, director de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz. Para el académico, el crecimiento del sector debe ir acompañado de planificación, inversión, profesionalización y cuidado ambiental.

En la misma línea, Nuñez subraya el impacto estructural del turismo: “Con turismo ganamos todos, y esto crea un polo de desarrollo porque no solo es el turismo en sí, por ejemplo, se requiere mejores carreteras para que se llegue a todos los lugares, y los mismos comunarios tienen una buena carretera para exportar sus productos. Entonces, hay un efecto multiplicador muy grande”.

Así, el turismo en Bolivia se perfila como un eje articulador de múltiples sectores productivos, capaz de generar divisas, empleo, identidad cultural y desarrollo sostenible. Su fortalecimiento no solo beneficia al visitante, sino que activa una compleja red económica donde transporte, gastronomía, artesanía y cultura avanzan de la mano, consolidando al turismo como una de las grandes oportunidades del país.

