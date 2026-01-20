El trabajo moderno exige dominar competencias clave para crecer profesionalmente

El mercado laboral se caracteriza por una transformación acelerada impulsada por la tecnología, la digitalización y nuevos modelos de trabajo híbrido. Ahora no basta con contar únicamente con un título académico: las empresas demandan profesionales capaces de adaptarse rápidamente, resolver problemas complejos y aportar valor desde el primer día. La combinación entre habilidades técnicas y habilidades blandas, además de potenciarlas, son un factor decisivo en la empleabilidad actual.

Pablo Ardaya, Director Nacional de Talento Humano de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), advierte que el nivel de exigencia del entorno actual obliga a los nuevos profesionales a llegar más preparados al mundo del trabajo.

“En la actualidad, en este mundo laboral altamente competitivo, los nuevos profesionales definitivamente deben llevar consigo una serie de competencias entre duras y blandas. Se necesita que los nuevos profesionales sean capaces de ingresar en el ritmo laboral de las empresas, pero a una velocidad increíble, y para eso necesitan estar preparados”, señala el experto.

Esta preparación está directamente relacionada con la experiencia práctica y el conocimiento real del puesto de trabajo. En palabras de Ardaya, “la única forma de estar preparados es saber de lo que se trata el trabajo, a dónde van, y la única forma de saber de lo que se trata es justamente de haber tenido la experiencia de haber hecho algo parecido”.

Esta visión coincide con la tendencia global del skill-based hiring, donde las empresas priorizan habilidades demostrables y experiencia aplicable por encima de credenciales formales.

De acuerdo con los análisis del mercado laboral para 2026, las competencias clave combinan habilidades blandas —también conocidas como power skills— con habilidades técnicas (hard skills).

Entre las primeras destacan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, la inteligencia emocional, la resiliencia y la comunicación efectiva en entornos digitales e híbridos. La capacidad de desaprender y reaprender se consolida como una de las cualidades más valoradas, superando incluso a la acumulación de títulos académicos.

En cuanto a las habilidades técnicas, la alfabetización en inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la computación en la nube y la gestión de proyectos ágiles son consideradas esenciales.

Por otro lado, el estudio “Demanda en Bolivia por empleo remoto”, realizado por el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de Unifranz, ofrece una visión clara sobre los sectores involucrados, las competencias más requeridas y los principales desafíos del trabajo, pero en la modalidad a distancia.

Rafael Vidaurre, Coordinador Nacional del ONT, detalla que “las principales competencias sobre todo que se requieren, tanto técnicas como transversales son el idioma inglés, el manejo de Excel, metodologías ágiles de proyectos y por el lado de las habilidades blandas, pues tenemos el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la proactividad”.

Estas competencias resultan fundamentales en un entorno donde la tecnología redefine procesos, roles y estructuras organizacionales. Además, la sostenibilidad, la ética corporativa y los criterios ESG comienzan a ocupar un lugar relevante en la toma de decisiones empresariales, exigiendo profesionales con conciencia social y capacidad de actuar de manera responsable.

Otro aspecto clave es el nivel de formación requerido. Según Vidaurre, “el nivel de formación es algo interesante que nos da el estudio, porque un 53% nos exige el nivel de licenciatura, pero hay un 43% que no exige nada y eso es para un empleo que puede ir orientado a personas que rápidamente se pueden insertar al mercado laboral”, sostiene Vidaurre.

Este dato refleja una apertura creciente a perfiles con habilidades específicas, certificaciones cortas o experiencia práctica, especialmente en áreas técnicas y operativas.

La investigación, presentada durante la IV Feria de Empleabilidad de Unifranz en La Paz en 2025, hasta ahora es el primer diagnóstico de este tipo en Bolivia.

En síntesis, el mercado laboral de 2026 demanda profesionales integrales: con dominio tecnológico, habilidades humanas desarrolladas y una mentalidad de aprendizaje permanente.

En el mercado laboral actual, donde las competencias y habilidades clave combinan dominio tecnológico, pensamiento crítico y habilidades blandas como liderazgo y adaptabilidad, el enfoque de “aprender haciendo”, que forma parte del ADN de Unifranz, deja de ser una metodología opcional para convertirse en una necesidad fundamental.

Por esos motivos, prepararse para este escenario implica entender que las competencias no solo se aprenden, sino que se muestran en la práctica, marcando la diferencia entre quienes logran insertarse rápidamente y quienes quedan rezagados en un entorno cada vez más competitivo.

Mira la programación en Red Uno Play