Graduada de Unifranz impulsa su pasión audiovisual hacia una carrera de éxito

El éxito profesional no sigue rutas predecibles, a veces comienza con el descubrimiento de una pasión durante la etapa de formación y se construye con decisiones valientes a lo largo del tiempo.

Adriana Aguilar Medinaceli, graduada de la carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) encontró en la universidad la motivación que definiría su futuro.

Para Adriana, el inicio de su camino laboral estuvo directamente ligado a una experiencia vivida durante su formación universitaria. Ella recuerda con claridad cómo una materia marcó un antes y un después en su vida profesional.

“Yo conseguí mi primera oportunidad laboral gracias a descubrir una pasión que conocí en la universidad, que era una materia de producción audiovisual. Gracias a esa materia pude conseguir mis primeras experiencias laborales en productoras audiovisuales y agencias de publicidad creando y produciendo spots publicitarios”, explica Adriana.

Una materia impulsa oportunidad laboral

A partir de una materia que despertó su interés por la producción audiovisual, Adriana logró acceder a sus primeras oportunidades laborales y, con el tiempo, construir una carrera basada en lo que realmente le apasiona, demostrando que cuando se estudia y se trabaja con vocación, el crecimiento profesional se da de manera natural.

Esta vivencia refleja el enfoque práctico de Unifranz, donde los conocimientos adquiridos en el aula se conectan con el mercado laboral real.

Adriana destaca que uno de los mayores valores de su paso por la universidad fue la formación integral: “Unifranz nos brindaba una carrera bastante integral en lo que era publicidad y marketing. Teníamos muchas materias relacionadas a producción, diseño, marketing, estrategia.” Para ella, esta integralidad fue clave para descubrir su vocación y consolidar su identidad profesional.

Durante quince años, Adriana se desenvolvió en el ámbito de la producción audiovisual, un campo que la motiva profundamente. Sin embargo, con el tiempo comprendió que podía integrar los distintos conocimientos adquiridos en la universidad para ampliar su impacto creativo, combinando comunicación, estrategia y gestión de proyectos.

Esta visión integral le permitió evolucionar profesionalmente, conectar disciplinas y dar forma a propuestas más completas, orientadas no solo a producir contenidos, sino a construir mensajes con identidad, propósito y valor para las marcas y las personas.

“Hay mucha gente que se dedica al marketing, otros profesionales que deciden dedicarse al diseño gráfico y como me dediqué muchos años a la parte de producción audiovisual porque eso era realmente algo que a mí me motivaba y me encantaba muchísimo, pero al pasar los años también me di cuenta que podía integrar los demás conocimientos, y es así que creé una agencia de comunicación integral”, sostiene Adriana.

Emprendimiento transforma aprendizaje en impacto profesional

Actualmente, Adriana lidera Alma Creativa, una agencia de comunicación integral que combina creatividad, estrategia y tecnología para impulsar marcas mediante soluciones personalizadas de comunicación, marketing y diseño.

Según comenta Adriana, el trabajo que realiza es unir creatividad, estrategia y tecnología, lo que permite desarrollar proyectos que abarcan desde la construcción de marcas hasta la producción audiovisual, la organización de eventos y el soporte técnico.

Este enfoque les ha valido importantes reconocimientos, como el premio a Mejor Presentación de Servicios en FEXCO y la Palmera Dorada en EXPOCRUZ por el primer stand ecosostenible de Bolivia, elaborado con 4.5 toneladas de residuos. “En Alma Creativa, no solo comunicamos; materializamos conceptos con propósito e impacto”, destaca Adriana.

Este paso demuestra cómo la formación universitaria y multidisciplinaria fomenta el emprendimiento y la innovación. Historias como la de Adriana reflejan que la formación académica puede convertirse en el punto de partida para descubrir la vocación, construir una carrera profesional sólida y dejar huella en el mundo.

De esta manera la universidad no solo transmite conocimientos, sino que también impulsa a los estudiantes a encontrar aquello que los motiva y apasiona.

La formación en Unifranz se caracteriza por su amplitud y su enfoque integral. Así lo destaca Adriana al señalar que “La carrera de publicidad y marketing es muy amplia, toca bastantes temas y te da la posibilidad de poder descubrir en el camino qué es lo que realmente conecta contigo, qué es lo que en lo que quieres realmente dedicarte”.

Esta diversidad de contenidos permite a los estudiantes explorar distintas áreas, descubrir sus intereses y definir su rumbo profesional con mayor claridad, al mismo tiempo que desarrollan habilidades prácticas y una visión integral que los prepara para los desafíos del entorno laboral actual.

Sin embargo, la carrera profesional de Adriana no solo se limita al ejercicio profesional en la producción audiovisual, sino que también incluye su experiencia como docente, un rol que asumió como un nuevo desafío y una oportunidad de retribuir a la universidad que la formó.

“Yo me animé a postular como docente y salí seleccionada. Tuve una hermosa experiencia en la sede Unifranz en El Alto, con la carrera de Diseño Gráfico y Crossmedia, ahí comencé como docente”, sostiene Aguilar. Esta etapa le permitió compartir conocimientos, mantenerse actualizada y transmitir la pasión por las carreras creativas.

Historias como la de Adriana Aguilar Medinacelli demuestran que la universidad, en este caso Unifranz, es un espacio donde el talento se potencia, la pasión se descubre y los sueños profesionales comienzan a convertirse en realidad.

“Yo creo que eso es uno de los valores más importantes, haber contado con una educación integral a nuestra formación y ahí poder encontrar cada uno nuestra pasión y lo que realmente nos motiva y nos mueve para dejar al mundo nuestra huella”, concluye Adriana.



