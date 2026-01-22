Competencias profesionales requieren capacitación para mejorar la empleabilidad en Bolivia

El mercado laboral boliviano y de la región está cambiando rápidamente. La digitalización, la automatización y nuevas formas de trabajo están modificando lo que las empresas buscan en sus trabajadores. De cara a 2026, ya no basta con tener un título universitario: las organizaciones demandan habilidades que combinen conocimientos tecnológicos, pensamiento crítico y capacidades humanas.

Para Rafael Vidaurre, coordinador del Observatorio Nacional de Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que: “las competencias laborales se han convertido en un factor decisivo para la competitividad de las organizaciones y la empleabilidad de las personas”.

Según estudios del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y de ONT advierten que casi el 40% de los trabajadores deberá actualizar o cambiar sus habilidades para seguir siendo empleable.

Aunque las cifras generales muestran un crecimiento casi nulo del empleo, los datos revelan otra realidad. El mercado no está perdiendo puestos de trabajo, sino que está cambiando el tipo de habilidades que necesita. Las empresas están dejando de priorizar competencias generales y buscan cada vez más habilidades técnicas y analíticas especializadas.

Según ONT, en el área tecnológica, la competencia de mayor demanda ha crecido es el Análisis de Datos. Actualmente, esta habilidad es requerida en el 75% de las ofertas laborales, lo que la convierte en una de las más importantes para la competitividad. Saber interpretar datos y manejar herramientas como SQL, Python y analítica básica ya no es exclusivo de expertos en tecnología, sino una ventaja clave en casi todos los sectores.

Además, alrededor del 22% de las competencias evaluadas muestra un crecimiento sostenido. Entre las más demandadas están las ventas, fundamentales para sostener los negocios; la responsabilidad, que genera confianza dentro de las organizaciones; y el trabajo en equipo, cada vez más necesario en entornos laborales colaborativos y cambiantes.

A nivel mundial, el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan el ranking de habilidades más importantes para 2026. Estas capacidades permiten analizar información, evaluar decisiones tomadas con apoyo de inteligencia artificial y actuar de manera ética y estratégica.

En la misma línea, la alfabetización en inteligencia artificial (IA) y datos se vuelve esencial, saber usar asistentes de IA, comprender cómo funcionan y aprovechar la información correctamente será una exigencia profesional.

Junto a las habilidades técnicas, las habilidades socioemocionales ganan protagonismo. La resiliencia, la adaptabilidad, la comunicación digital y el liderazgo inclusivo son claves en un mundo laboral donde el trabajo remoto y los modelos híbridos son cada vez más comunes. Estas habilidades ayudan a las personas a adaptarse al cambio y a trabajar mejor con otros.

“La modalidad remota ocupa más o menos el 30 % de las demandas laborales en el país. El nivel que más requiere empleo remoto es el operativo; eso quiere decir que se han trasladado ya varias labores de ejecución de tareas al nivel digital”, sostiene Vidaurre. Según el coordinador, esta tendencia demuestra que el país está adoptando rápidamente los cambios tecnológicos que están transformando la forma de trabajar y los espacios laborales.

Ante este panorama, la capacitación tradicional ya no es suficiente. Hoy se necesitan formas de aprendizaje más flexibles, como cursos cortos, aprendizaje digital, microcredenciales y formación práctica basada en proyectos reales. Aprender de manera continua y aplicada se vuelve más valioso que memorizar contenidos.

No adaptarse a estos cambios implica riesgos claros: perder oportunidades laborales, quedar rezagado frente a otros profesionales y enfrentar la obsolescencia de habilidades. En cambio, quienes se capaciten en IA, análisis de datos, ciberseguridad, pensamiento crítico y tengan el hábito de aprendizaje permanente tendrán mejores oportunidades en un mercado que, paradójicamente, aún tiene muchas vacantes sin cubrir por falta de talento adecuado.

De esta manera, el mercado laboral exige profesionales versátiles, capaces de combinar tecnología y habilidades humanas. La capacitación continua ya no es una opción, sino una necesidad para seguir siendo competitivo y relevante en un mundo laboral en constante transformación.

