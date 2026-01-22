Publicidad creativa en Alasita crea oportunidades que conectan marcas y consumidores

La feria de Alasita, una de las expresiones culturales más representativas de Bolivia y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2017, se ha consolidado no solo como un espacio simbólico de deseos y abundancia, sino también como una plataforma estratégica para la publicidad cultural y el marketing experiencial.

Para Jaime Vaca, docente de la carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el atractivo de la festividad de Alasita radica en su capacidad de convertirse en un escenario ideal para campañas temáticas. “El hecho de poder aprovechar ese tipo de temáticas o festividades, hace que las marcas se pongan un poco más disruptivas que en épocas anteriores”, sostiene el académico.

A través de la miniaturización, el simbolismo y la conexión emocional con los anhelos de las personas, las marcas encuentran en esta festividad una oportunidad única para innovar, humanizar su comunicación y generar cercanía con los consumidores.

Claves para conectar con el consumidor

El especialista explica que el marketing actual ha evolucionado hacia una lógica más contextual y personalizada.

“Hoy por hoy las temáticas que se pueden ir manejando en diferentes etapas del año hacen del marketing una etapa mucho más de la personalización, o mucho más de la coyuntura, y eso obviamente genera en el consumidor una identificación y también una semejanza a lo que pasa en la vida diaria”.

En ese sentido, la Alasita permite romper con el esquema de marcas rígidas o excesivamente formales y dar paso a propuestas más cercanas y funcionales.

“Este tipo de festividades o acontecimientos convierten a las marcas en cada vez más humanas y obviamente cercanas a sus usuarios y a sus consumidores”, sostiene Vaca.

Miniatura e innovación publicitaria

Uno de los recursos más potentes de esta feria es la creatividad de la miniatura, que abre nuevas posibilidades para la innovación publicitaria. Desde versiones mini de productos gastronómicos hasta promociones simbólicas, algunas empresas ya han comenzado a miniaturizar su oferta como estrategia de posicionamiento. Restaurantes, medios de comunicación y marcas locales han entendido que no se trata solo de imprimir afiches, sino de convertir el deseo en una experiencia tangible.

Entre los ejemplos destacan entidades financieras que entregan mini contratos y billetes como símbolo de prosperidad futura; marcas automotrices que exhiben autos en miniatura junto a modelos reales; marcas de alimentos que ofrecen degustaciones en envases pequeños, vinculando la tradición con la experiencia de consumo.

Algunos ejemplos muestran claramente la efectividad de este enfoque. Una marca de comida rápida lanzó versiones de sus hot dogs en la escala oficial de la Alasita, miniatura. Estos productos suelen comercializarse durante la feria, lo que generó largas filas de personas interesadas y una amplia cobertura en medios de comunicación, sin necesidad de grandes campañas pagadas.

De la misma manera, la tradicional festividad de Alasita no solo llena de color y simbolismo las calles, sino que también inspira a empresas y negocios de distintos rubros a lanzar promociones especiales en las que los clientes pueden pagar parte del precio con los tradicionales billetes de Alasita. Desde servicios de salud hasta tecnología, las ofertas buscan mantener viva la tradición y conectar con el espíritu de abundancia que caracteriza a esta festividad.

El caso de una marca de ropa infantil ofreció descuentos bajo la dinámica de “paga la diferencia con billetes de Alasita”. Esta acción permitió que los clientes se involucraran emocionalmente con la promoción, logrando que el recuerdo de la marca se mantuviera activo incluso varios meses después de la feria.

En este contexto, Vaca sostiene que “las empresas tienen que ser innovadoras, tienen que buscar el cómo adecuar sus productos, sus procesos a diferentes temáticas por hoy son bastante interesantes para el usuario”.

El objetivo no es solo vender, sino generar aspiración. “Con la intención de generar un deseo de yo quiero comprarme esto en algún momento, quisiera tener este activo en algún momento, y que las marcas se adecuen a ese deseo, los convierten y conectan cada vez más con ellos”, explica Vaca.

Deseos, tradición y recuerdo de marca

La clave, según el académico, está en comprender profundamente al consumidor. “Lo más importante para poder trabajar con las instituciones o con las marcas es identificar cuáles son esos deseos, esos anhelos que tienen sus consumidores y poco a poco volver una pequeña parte en ese deseo, hacerlo realidad en una pequeña acción”. Este tipo de acciones, genera conectividad, genera una marca humana y sobre todo hace que se rompa toda esa formalidad y que las personas estén mucho más confiadas del mensaje y de la oferta.

Sin embargo, Vaca advierte que no existen fórmulas universales, por ello, insiste en la necesidad de renovación constante: “Hay que estar en constante investigación año tras año y no pensar simplemente que el stock que he manejado en la anterior Alasita voy a utilizarlo este año”.

La Alasita, entendida como fenómeno cultural, social y económico, ofrece a las marcas un terreno importante para conectar con la fe, la esperanza y los sueños de las personas. Al integrar símbolos como el Ekeko, las miniaturas y los rituales de prosperidad, la publicidad deja de ser invasiva y se convierte en una experiencia cultural compartida, capaz de generar recordación, engagement y fidelización.

Así, más que una feria tradicional, la Alasita se consolida como un escenario vivo de comunicación, donde la cultura y el marketing se encuentran para transformar los deseos en relatos de marca auténticos, cercanos y profundamente significativos.

