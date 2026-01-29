Unifranz impulsa un modelo educativo sostenible, práctico e innovador con proyección global

Elegir una universidad en Bolivia es una decisión estratégica para el futuro profesional. El mercado laboral actual es más competitivo, digital y globalizado, en ese entendido la educación superior debe ir más allá de la teoría y responder a las demandas reales del entorno productivo. En ese contexto, es importante estudiar en una institución con un modelo educativo práctico, innovador y con proyección internacional.

Uno de los hábitos más perjudiciales para la salud cardiovascular es el sedentarismo, ampliamente extendido entre estudiantes y trabajadores jóvenes.

“El modelo educativo de Unifranz, entiende que la sostenibilidad debe atravesar transversalmente la gestión, la formación académica y la vinculación comunitaria para formar líderes y profesionales conscientes, éticos y comprometidos. Unifranz integra la sostenibilidad en todos los programas académicos, fortalece alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones, y convierte sus campus en laboratorios para crear soluciones reales a problemas concretos”, señala Verónica Ágreda, rectora de Unifranz.

Este enfoque permite que los estudiantes desarrollen competencias clave como liderazgo, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y adaptabilidad, habilidades altamente valoradas por los empleadores.

Aprender haciendo: la clave para mejorar la empleabilidad

A diferencia de los modelos tradicionales centrados en la memorización, la apuesta por el principio de “aprender haciendo” permite desarrollar competencias prácticas desde etapas tempranas de formación.

Desde los primeros semestres, los estudiantes trabajan con casos reales, proyectos aplicados y simulaciones profesionales que los acercan al ejercicio concreto de su futura profesión.

Esta metodología responde a una necesidad regional. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que el 45% de los empleadores de América Latina identifica deficiencias en las competencias prácticas de los egresados universitarios.

“Siempre hemos tenido como visión poder desarrollar una calidad académica a nivel internacional. Nuestro propósito es llevar adelante un modelo educativo que sea relevante, pertinente, inclusivo y que se realice a lo largo de la vida. Este es nuestro primer principio, calidad académica para competir a nivel global”, afirma Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz.

Infraestructura moderna y calidad académica certificada

El modelo formativo se respalda con infraestructura de alto nivel. Aulas dinámicas, laboratorios especializados, simuladores tecnológicos y bibliotecas virtuales están disponibles en las sedes de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, permitiendo una experiencia educativa alineada con estándares internacionales.

La calidad académica también se valida mediante acreditaciones reconocidas. “¿Cómo podemos demostrar que la calidad académica de Unifranz es buena? solamente a través de acreditaciones. Por eso nosotros hemos sido parte de diferentes evaluaciones y hoy con sano orgullo podemos decir que estamos considerados como una universidad de alta calidad académica. Es el caso de QS Stars y del Mercosur”, explica Dabdoub.

En 2025, la universidad obtuvo la certificación QS Stars, destacando con cinco estrellas en Empleabilidad y cuatro estrellas en Impacto Social.

Internacionalización, impacto social y formación ciudadana

La internacionalización es otro eje estratégico del modelo Unifranz. “Otro beneficio de estas certificaciones de nuestra calidad es que tenemos mayor relación con otras universidades y centros de investigación. Nuestros estudiantes y nuestros docentes pueden intercambiar conocimiento y eso nos da ya un propósito de tener a futuro estudiantes de talla universal”, añade la autoridad académica.

Para Victor Alave, estudiante de la carrera de Derecho, que viajó hasta Colombia para cursar un semestre en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), gracias al programa de internacionalización de Unifranz. “La internacionalización en Unifranz me ha cambiado bastante porque hoy en día vivo cada día más feliz, estoy más contento de haber conocido otro país y buscando siempre la forma de cómo poder apoyar a mi propio país”.

Además, la acreditación ARCU-SUR del MERCOSUR, que facilita la movilidad académica regional, y su inclusión en el ranking Great Place to Work Latinoamérica 2025, como la única universidad boliviana presente. Finalmente, la formación en Unifranz trasciende lo profesional.

“Una característica que tienen nuestros estudiantes y futuros profesionales es que no solamente son competentes en su profesión. Se forman como ciudadanos de verdad, personas que puedan contribuir a la sociedad, la región y la ciudad donde viven. Por eso el tema de la inclusión social es fundamental para nosotros”, sostiene Dabdoub.

Con este enfoque, Unifranz impulsa una educación superior que no solo mejora la empleabilidad, sino que forman profesionales capaces de transformar Bolivia desde su propio territorio.

Mira la programación en Red Uno Play