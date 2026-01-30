Así reflejaron los medios chilenos el encuentro entre Rodrigo Paz y José Antonio Kast

El encuentro entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, realizado este jueves en Ciudad de Panamá, tuvo una amplia repercusión en los principales medios de comunicación chilenos, que resaltaron el mensaje de integración, crecimiento y fortalecimiento comercial entre ambos países.

La reunión se llevó a cabo en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, donde Paz y Kast, junto a sus respectivos equipos, dialogaron sobre la construcción de un “futuro común” orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos y chilenos.

Diversos medios chilenos reflejaron el encuentro destacando especialmente los avances y proyecciones en materia comercial. Por ejemplo, BioBioChile tituló: “Kast se reúne con presidente de Bolivia: ‘El comercio con Chile es muy fuerte y queremos potenciarlo’”, enfatizando las intenciones de ambos gobiernos de profundizar los vínculos económicos.

En su cobertura, el medio citó las palabras del presidente Rodrigo Paz, quien señaló que la prioridad de ambos países es “crecer, dar salud, educación y un mejor futuro a los habitantes”, remarcando que el desafío conjunto “no es resolver los problemas del pasado, sino los del presente y del futuro”.

Por su parte, La Tercera tituló: “José Antonio Kast se reúne con el presidente de Bolivia y sostienen diálogo con miras a mejorar relaciones diplomáticas y comerciales”. En su publicación, el diario destacó el énfasis del presidente electo chileno en “construir futuro” y “mejorar la calidad de vida” de los ciudadanos de ambas naciones, en sintonía con el mensaje expresado por Paz.

Finalmente, 24 Horas de Chile también resaltó el encuentro bajo el titular: “Kast se reúne con el presidente de Bolivia”, señalando que ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio comercial como una vía clave para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas.

La cobertura mediática en Chile refleja la importancia regional del encuentro y el interés por abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, enfocada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo compartido.

