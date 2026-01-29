TEMAS DE HOY:
Internacional

[IMÁGENES SENSIBLES] Mata a tiros a su exesposa en una gasolinera y muere tras chocar mientras huía

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar, la mujer se encontraba dentro de la tienda de la gasolinera, aparentemente realizando una transacción, cuando el agresor, vestido con una camiseta naranja, ingresó con un arma de fuego.

Charles Muñoz Flores

29/01/2026 17:07

El ataque ocurrió en Água Azul do Norte, en el estado de Pará, y quedó registrado por cámaras de seguridad. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Pará, Brasil

María Socorro Freitas de Oliveira, de 54 años, una mujer de 54 años fue asesinada a tiros por Lourival José de Oliveira, de 67 años, su exesposo, de 67 años, en una gasolinera de la localidad de Água Azul do Norte, en el estado de Pará, Brasil.

El agresor huyó en su vehículo, pero murió poco después al colisionar de frente contra un camión mientras intentaba escapar.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar, la mujer se encontraba dentro de la tienda de la gasolinera, aparentemente realizando una transacción, cuando el agresor, vestido con una camiseta naranja, ingresó con un arma de fuego. El atacante se acercó directamente a su víctima y abrió fuego, provocando que la mujer gritara desesperadamente.

La víctima intentó huir, pero recibió varios impactos adicionales, cayendo finalmente en la vía. Las grabaciones muestran que el agresor volvió hacia la mujer y disparó nuevamente antes de abandonar el lugar.

Autoridades locales indicaron que el agresor falleció al colisionar su vehículo contra un camión mientras escapaba. La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer los detalles del crimen y las circunstancias que rodearon la huida del agresor.

