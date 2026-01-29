El caso de Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años cuya imagen con un gorro de conejo y mochila de Spiderman dio la vuelta al mundo tras ser detenido por agentes de ICE, ha tomado un cariz alarmante. Tras una visita al centro de detención de familias en Dilley, el legislador demócrata Joaquín Castro denunció que el menor presenta un cuadro de depresión persistente y apatía extrema.

Un diagnóstico preocupante: "No es el mismo"

Según el testimonio de su padre, Adrián Conejo Arias, el estado emocional de Liam se ha deteriorado rápidamente desde su arresto el pasado 20 de enero en Minneapolis. Castro, quien conversó con la familia durante unos 30 minutos, informó que el niño pasa la mayor parte del día durmiendo y muestra desinterés incluso por la comida.

"Su padre dice que Liam no es el mismo; está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste", aseguró Castro en un video difundido en sus redes sociales. El legislador añadió que el menor pregunta constantemente por su escuela y por sus pertenencias —el gorro y la mochila— que ya no tiene consigo.

El centro de la controversia

La detención de Liam se produjo durante las agresivas redadas migratorias ordenadas por la administración de Donald Trump en Minnesota. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) califica la operación como "dirigida" contra el padre, testigos y autoridades escolares aseguran que agentes enmascarados ignoraron el ofrecimiento de otros adultos para cuidar del niño, trasladándolo finalmente a Texas.

La defensa legal sostiene que la familia ingresó a EE. UU. por un puerto oficial y tiene un caso de asilo activo, por lo que su detención sería irregular.

A pesar de la presión política y social, la libertad de Liam aún no es un hecho. Un juez federal de Texas ordenó suspender temporalmente cualquier intento de deportación o traslado fuera del distrito. Según reportes de medios internacionales, la liberación definitiva depende de una resolución en la corte de inmigración. El miércoles, cerca de un centenar de personas se manifestó frente al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas. La protesta fue dispersada por fuerzas del orden mediante el uso de gas lacrimógeno.

Contradicciones sobre el trato

Mientras Joaquín Castro describe condiciones de "encierro prolongado" y movilidad restringida similares a las de una prisión, el DHS ha salido al paso desmintiendo estas versiones. La portavoz de Seguridad Nacional aseguró que el centro no está bajo confinamiento y que no se niega atención médica ni psicológica a los detenidos.

El caso de Liam no solo ha renovado las críticas contra las tácticas de ICE, sino que ha puesto el foco en el impacto de la salud mental de los menores bajo custodia federal. "Me preocupa su salud mental", sentenció Castro, quien también informó que la madre del niño, embarazada de cuatro meses, sufrió una emergencia médica tras conocer la noticia de la detención.

