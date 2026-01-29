Imágenes sensibles: agredía a su pareja en la calle y un transeúnte lo detuvo de un golpe

Un violento episodio ocurrido en el Callao, Perú, quedó registrado en video y generó indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a un joven agrediendo físicamente a su novia en plena vía pública, hasta que un transeúnte interviene y lo deja inconsciente de un golpe.

Según se aprecia en el video, la pareja se encontraba en medio de la calle cuando el hombre comenzó a golpear, empujar y jalar del cabello a la joven. A pesar de que la víctima intentaba defenderse y alejarse, el agresor continuaba atacándola sin detenerse.

En un primer momento, otro joven se acercó con la intención de separarlo y frenar la agresión, pero no logró su objetivo. Segundos después, un transeúnte que caminaba por la zona intervino de forma contundente, propinándole un golpe directo en la cabeza al agresor, quien cayó inconsciente al suelo.

Tras el impacto, un grupo de jóvenes se aproximó rápidamente para auxiliar al hombre que había sido noqueado, mientras la mujer lograba ponerse a salvo.

El video se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su rechazo absoluto a la violencia contra la mujer y destacaron la intervención ciudadana para frenar el ataque. Otros, en cambio, debatieron sobre el uso de la fuerza como respuesta ante una agresión de este tipo.

El caso reavivó el llamado urgente a no normalizar la violencia de género y a denunciar cualquier agresión, recordando que la violencia contra la mujer es un delito.

