Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran su tercer aniversario de bodas con una noticia que desbordó emoción entre sus seguidores: están esperando un nuevo bebé. El anuncio coincidió con la fecha en la que, hace tres años, sellaron su historia de amor en una lujosa ceremonia en Miami.

Este 28 de enero de 2026 se cumplen tres años desde que el cantante y la modelo paraguaya se dieron el “sí, acepto” en el Pérez Art Museum de Miami, una boda que contó con figuras de talla mundial como David Beckham, Marco Antonio Solís, Romeo Santos y Maluma, quienes acompañaron a la pareja como padrinos.

Para celebrar este nuevo aniversario, la pareja compartió un emotivo mensaje en redes sociales junto a una imagen que lo dice todo: Nadia luce su vientre de embarazo, mientras sobre él reposan las manos de Marc Anthony y de su hijo, Marquito.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, escribieron en un post conjunto que rápidamente se llenó de felicitaciones.

Marc Anthony será papá otra vez: a los 57 años espera a su octavo hijo. (Foto: Instagram)

Con esta noticia, Nadia Ferreira se prepara para convertirse en madre por segunda vez, mientras que Marc Anthony ampliará aún más su familia, ya que este bebé será su octavo hijo. El artista es padre de Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, con Dayanara Torres; Emme y Max, los mellizos que tuvo con Jennifer Lopez; y Marquito, su primer hijo con Nadia.

La modelo paraguaya, que fue madre por primera vez a los 23 años, ya había expresado públicamente su deseo de agrandar la familia. En una entrevista en mayo de 2025, confesó: “¡Me encantaría tener más hijos! Mi familia va primero y, Dios mediante, me gustaría tener más”.

Marquito, nacido en junio de 2023, marcó un antes y un después en la vida de Nadia. “Sentí una alegría inmensa, pero también entendí que venía una responsabilidad gigante. Mi hijo es mi motivación para seguir adelante”, expresó en una entrevista con Marie Claire México.

Hoy, la familia Anthony-Ferreira se prepara para escribir un nuevo capítulo lleno de amor.

