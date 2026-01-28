"Soy macho alfa": Gustavo Petro genera debate con declaraciones sobre Trump, intimidad y rol del poder

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció un discurso el martes 27 de enero durante un acto público que, si bien tenía un propósito institucional, pasó a generar polémica por varios pasajes que muchos consideran fuera de lugar y difíciles de encuadrar en un evento oficial.

En un tramo de su intervención, el mandatario abordó la relación entre la esfera privada y la política, haciendo una referencia explícita a la vida íntima propia y de otros líderes políticos, al señalar que “no me interesa qué hizo el señor Trump en la cama” y que “a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso”, palabras que provocaron risas entre los presentes y fueron ampliamente comentadas en redes sociales y medios.

Petro argumentó que el poder no debe inmiscuirse en la vida íntima de las personas, insistiendo en que su esfera privada es un espacio de “libertad” que debería estar fuera del escrutinio público.

Referentes polémicos del discurso

Además de este comentario sobre Trump y la intimidad, el jefe de Estado también se autodescribió como “macho alfa”, al explicar que le cuesta cambiar algunas expresiones al referirse a las mujeres y que, por eso, debe ser consciente de sus palabras y “regularlas”.

En esa misma línea, hizo afirmaciones sobre la forma en que los jóvenes cometen delitos como el robo de celulares “por amor” y emitió opiniones que algunos sectores consideraron inapropiadas o fuera de contexto para un discurso oficial.

Repercusiones y críticas

Las frases de Petro rápidamente se viralizaron y generaron reacciones diversas, desde quienes defendieron su derecho a expresar reflexiones personales hasta quienes cuestionaron el tono y contenido de sus declaraciones en un evento público.

El episodio se suma a un momento político en el que el presidente enfrenta atención internacional por su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada en los próximos días, contexto en el que estas declaraciones adquieren mayor visibilidad.

