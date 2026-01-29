Rusia ataca Ucrania con 105 drones y mata a tres personas en Zaporiyia

Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, de los que 84 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno.

En la región de Zaporiyia, tres personas han muerto en las últimas horas por los ataques rusos. Situada en el sureste de Ucrania, la región está parcialmente ocupada por Rusia y es escenario de combates constantes. Durante la pasada jornada las fuerzas rusas lanzaron 841 ataques con drones de distintos tipos, aviación y artillería contra 34 localidades, según la administración militar regional.

Rusia ataca prácticamente cada noche territorio ucraniano con drones que en ocasiones van acompañados de misiles. Su principal objetivo en los últimos meses es el sistema energético ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación y distribución eléctrica por los daños causados por los bombardeos de Rusia.

Millones de personas en Kiev y otras regiones del país se han quedado sin calefacción y electricidad este mes durante varios días seguidos debido a la presente ola de ataques rusos a la energía.

Según el último balance de las autoridades, cuatro personas han muerto en un ataque ruso contra Odesa durante la madrugada del martes al miércoles que impactó en una zona residencial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió en su discurso a la nación de anoche que Rusia prepara nuevos ataques masivos de este tipo, justo cuando se espera que las temperaturas vuelvan a rondar los 20 grados negativos este fin de semana en Kiev y otras regiones de Ucrania después de que los termómetros volvieran a superar los 0 grados este miércoles en la capital. EFE

mg/egw/alf

Mira la programación en Red Uno Play