Internacional

Rusia volvió a atacar esta madrugada infraestructura energética ucraniana, según Zelenski

El ataque ruso contra Ucrania volvió a tener como principal objetivo instalaciones del sector energético y otras infraestructuras críticas que permiten tener calefacción y electricidad a la población.

EFE

14/01/2026 7:01

Foto: EFE referencial
Kiev, Ucrania

Kiev, 14 ene (EFE)

El ataque ruso contra Ucrania de esta madrugada volvió a tener como principal objetivo instalaciones del sector energético y otras infraestructuras críticas que permiten tener calefacción y electricidad a la población, según dijo este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según la empresa pública ucraniana de electricidad, los ataques rusos de las últimas horas han provocado apagones y obligado a efectuar cortes de luz de emergencia en Kiev y otras ocho regiones del país.

La actual campaña rusa de ataques aéreos se centra en golpear infraestructuras gasísticas y centrales y subestaciones eléctricas.

“Ahora mismo, nuestra primera prioridad es reforzar nuestra defensa aérea, sobre todo con misiles para los sistemas disponibles”, dijo en su mensaje Zelenski, después de que en la madrugada del martes las defensas aéreas de Ucrania sólo pudieran dos de los 18 misiles balísticos disparados por Rusia.

Según datos de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la pasada noche 113 drones y tres misiles balísticos, de los que dos no han podido ser derribados.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de que sus aliados europeos hagan nuevas contribuciones al fondo que permite a Ucrania recibir, entre otros tipos de armamento, misiles para sistemas antiaéreos Patriot, una de las pocas tecnologías capaces de derribar misiles balísticos.

“Si podemos contrarrestar estos ataques rusos con un 100 % de efectividad, el terrorismo de Putin será inconsecuente”, dijo Zelenski.

Ucrania ha sufrido en los últimos días dos grandes ataques rusos contra su sistema energético que han dejado sin luz y calefacción a millones de personas, en un momento en que las temperaturas bajan hasta los 15 grados negativos y se espera que alcancen los -20. EFE

