¡Atroz! Tres sujetos abusaron y golpearon con un ladrillo en la cara a una joven de 22 años

Una joven de 22 años fue víctima de un ataque salvaje en inmediaciones del barrio Toba, en Resistencia, Chaco, en Argentina, donde un grupo de cuatro hombres en estado de ebriedad la interceptó junto a su hermana de 20 años y su sobrina de 15.

Según el medio TN, la denuncia la interpusieron contra los agresores debido a que no solo sometieron a la víctima a abusos sexuales, sino que, en un acto de extrema crueldad, uno de ellos le arrojó un ladrillo directamente al rostro, provocándole serias lesiones.

La violencia de la escena escaló cuando uno de los atacantes intentó arrastrar a la joven hacia el interior de una vivienda cercana. El desenlace fatal pudo evitarse gracias a la intervención de la hermana de la víctima, una vecina y un hombre del barrio que acudieron a los gritos de auxilio.

Tras el incidente, la mujer fue asistida inicialmente en la Comisaría Décima, para luego ser derivada a Medicina Legal y finalmente a la División de Violencia Familiar y de Género Metropolitana.

La víctima ratificó su voluntad de avanzar con una denuncia penal, lo que activó de inmediato las órdenes de captura emitidas por la Justicia. La Policía del Chaco logró la aprehensión de tres de los sospechosos, y buscan a un cuarto integrante quien estaría plenamente identificado.

