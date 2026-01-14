Río de Janeiro, 13 ene (EFE)

El zoológico de Río de Janeiro distribuyó este martes helados de carne molida, sangre y frutas a varios de los animales del BioParque para ayudarles a amenizar el calor récord que vive esta ciudad brasileña por tercer día consecutivo.

Los jaguares, los osos de anteojos, las nutrias, los lobos y los monos figuran entre los animales que disfrutaron este martes de una actividad organizada anualmente durante el verano por el zoológico de esta ciudad brasileña y que pudo ser presenciada por la prensa y los visitantes.

Las paletas de helados fueron distribuidas tanto a grandes felinos como a los primates, que son la gran mayoría entre los animales del BioParque, un zoológico de 50.000 metros cuadrados ubicado en la Quinta de Boa Vista, histórico parque de Río de Janeiro.

Mientras que los grandes mamíferos carnívoros disfrutaron de helados hechos con carne molida o sangre, el primero para los jaguares y el segundo para el Lobo Guará (una especie de lobo típico de la Sabana brasileña), el oso de anteojos devoró uno de melón, que disfrutó metido en su pileta, mientras que los monos recibieron otros preparados con frutas.

"Se trata de una actividad de bienestar ambiental que tiene por objetivo darle un refresco térmico a los animales en estos días más calientes", afirmó a EFE la bióloga de bienestar del BioParque de Río, Leticia Feitosa.

La especialista explicó que los cambios climáticos se convirtieron en un motivo de preocupación por amenazar algunas especies y obligan a los zoológicos a adaptarse para atender las necesidades de los animales.

"En nuestros recintos les ofrecemos lugares sombreados y otros en los que pueden recibir el sol para que tengan opción de escoger, así como piletas a las especies que las disfrutan", dijo.

La actividad abierta al público coincidió con el momento en que, con temperaturas que el lunes y el martes llegaron a los 41 grados centígrados, las mayores del actual verano austral, Río de Janeiro enfrenta un calor récord.

Las autoridades declararon el lunes la alerta en el nivel 3 de calor, previsto para cuando se miden temperaturas de entre 36 y 40 grados centígrados por tres días seguidos y con previsión de aumento.

La ciudad, además, fue la primera capital de Brasil en enfrentar temperaturas superiores a 40 grados centígrados este año y el estado de Río de Janeiro fue escenario el lunes de nueve de los diez lugares más calientes de Brasil. EFE

cm/mat/jrh

