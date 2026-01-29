Tragedia aérea en Colombia: quiénes son los 15 fallecidos del accidente en Norte de Santander

El accidente aéreo registrado el miércoles 28 de enero de 2026 en la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, dejó un saldo de 15 personas fallecidas tras la caída de una aeronave tipo Beechcraft, operada por la empresa Searca y vinculada a la aerolínea estatal Satena.

La avioneta cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando se precipitó en la vereda Curasica, del municipio de La Playa de Belén, poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. El siniestro conmocionó al país debido a la diversidad de perfiles de las víctimas, entre ellas políticos, abogados, médicos, comerciantes y los tripulantes.

Lista de las víctimas

Pasajeros:

María Álvarez Barbosa Carlos M. Salcedo Rolando Peñaloza Gualdrón María Díaz Rodríguez Maira Avendaño Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Tatiana Rincón Diógenes Quintero Amaya (representante a la Cámara por Norte de Santander) Natalia Acosta Salcedo (asistente de Quintero) Maira Sánchez Criado Juan David Pacheco Mejía (exconcejal de Ocaña)

Tripulación:

14. Capitán Miguel Vanegas

15. Capitán José de la Vega

Entre las víctimas destacaban el congresista Diógenes Quintero Amaya, su asistente Natalia Acosta Salcedo, Carlos Salcedo, quien aspiraba a una curul de paz, y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, quien viajaba junto a su esposa, Maira Sánchez Criado.

Una de las imágenes más impactantes fue compartida por Gineth Tatiana Rincón, oriunda de Ocaña, quien publicó una fotografía a bordo de la aeronave minutos antes del despegue, reflejando la normalidad previa a la tragedia.

El piloto y las primeras reacciones

El capitán Miguel Vanegas, quien comandaba la aeronave, contaba con más de 10.000 horas de vuelo y no registraba antecedentes de incidentes. Según relató su esposa, Lucía Cabrera, el piloto tenía licencia desde 1996 y trabajaba de forma continua para Searca desde 2008.

Pese a la magnitud del accidente, familiares de las víctimas expresaron su desconcierto por la falta de información oficial durante las primeras horas posteriores al siniestro, lo que profundizó el dolor y la incertidumbre.

Identificación de los cuerpos

En las últimas horas, algunos restos comenzaron a llegar a Cúcuta en carrozas fúnebres procedentes de La Playa de Belén. Equipos de Medicina Legal y la Sijin realizan los procedimientos técnicos de inspección.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, explicó que la identificación de los cuerpos será compleja y requerirá pruebas de ADN y análisis de cartas dentales, debido al estado en el que se encontraron algunas de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play