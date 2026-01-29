TEMAS DE HOY:
Policial

“No sé cómo la encendieron y se la llevaron”: Roban motocicleta en pleno segundo anillo de Santa Cruz

La víctima, quien depende del vehículo para su trabajo diario, formalizó la denuncia ante Diprove.

Charles Muñoz Flores

29/01/2026 12:49

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un joven denunció el robo de su motocicleta KTM 200, modelo 2020, color negro con naranja, ocurrido el pasado 28 de enero en la calle Honduras, zona del segundo anillo en Santa Cruz. La víctima, quien depende del vehículo para su trabajo diario, formalizó la denuncia ante Diprove.

Rodrigo M., propietario de la moto, relató lo sucedido: “Llegaba hoy día como todos los días a trabajar. Llegué más o menos a las 9:30 de la mañana y justo donde estamos aquí la estacioné mi moto. Cuando salgo a mi hora de receso, a las 13:00, me llega la sorpresa de que no estaba”, afirmó.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, dos sujetos llegaron en otra motocicleta tipo boxer blanca, uno de ellos descendió, encendió la KTM y la llevó con rumbo hacia el canal Isuto. “No sé cómo la encendieron y desbloquearon y se la llevaron”, explicó Rodrigo.

El afectado detalló las características de los presuntos autores: “El que se lleva mi moto llevaba una camisa azul, parece de jean, y chinelas. El otro lo esperaba en la otra moto y se fueron juntos”.

La KTM 200 robada es el principal medio de transporte y herramienta de trabajo de Rodrigo, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para dar con el vehículo y los responsables. La Policía ya trabaja con las imágenes para identificar y capturar a los delincuentes.

 

