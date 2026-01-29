“Daño supera Bs 10 millones”: denuncian a expresidenta de la Aduana

La expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, fue denunciada por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con la adquisición de un terreno y la construcción de oficinas en el departamento de Tarija.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que los daños económicos derivados de estos hechos alcanzarían los Bs 10 millones, motivo por el cual se presentaron dos denuncias formales ante el Ministerio Público.

Compra de terreno observada

Según explicó la autoridad, la Aduana Nacional llevó adelante un proceso de contratación para la compra de un terreno, en el que un primer proponente presentó una oferta de Bs 1,7 millones, mientras que un segundo proponente propuso un precio referencial de Bs 2,6 millones.

Sin embargo, la institución habría adjudicado la compra a la propuesta más alta, pese a que el terreno no cumplía con los requisitos técnicos ni legales, de acuerdo con el informe del Viceministerio de Transparencia.

“La Aduana Nacional decidió adjudicar el terreno a la propuesta económica más alta, pese a que este no cumplía las condiciones técnicas ni legales”, afirmó García.

Proyecto con presunto sobreprecio

El segundo caso denunciado está vinculado a un proyecto de inversión para la construcción de oficinas, cuyo costo estimado era de 300 dólares por metro cuadrado. No obstante, la obra fue adjudicada a un proponente con un valor aproximado de 1.000 dólares por metro cuadrado.

“El costo razonable era de 300 dólares por metro cuadrado, pero se adjudicó el proyecto con un valor cercano a los 1.000 dólares, lo que representa un sobreprecio superior a los Bs 9 millones”, explicó el viceministro.

Investigación en curso

La denuncia fue admitida por el Ministerio Público, que ya conformó una comisión de fiscales para llevar adelante las investigaciones en Tarija.

De acuerdo con la información oficial, tres personas figuran inicialmente como denunciadas, aunque el número de implicados podría ampliarse conforme avance el proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play