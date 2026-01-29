Cansado del iPad: el polémico truco de un padre para “curar” la adicción de su hijo

Un padre tailandés se volvió viral tras aplicar una drástica y polémica estrategia para frenar la adicción de su hijo al iPad y a los dispositivos electrónicos.

Cansado de que el niño no se despegara de la pantalla, el hombre decidió actuar de una forma poco convencional. Aprovechó que su hijo dormía y le colocó maquillaje oscuro alrededor de los ojos, simulando un moretón o una afección grave.

Al despertar, como era habitual, el niño corrió directo a su tablet. Sin embargo, al notar las marcas en su rostro y mirarse al espejo, entró en pánico. En ese momento, su padre le lanzó la frase que lo cambiaría todo:

“Mira lo que te pasó. Es por usar tanto el iPad”.

En el video, que rápidamente se volvió tendencia, se ve al pequeño llorar desconsoladamente y prometer que no volverá a usar la tablet. El miedo funcionó… al menos por ahora.

La escena desató una fuerte polémica en redes sociales, dividiendo a los usuarios en dos bandos irreconciliables.

Team “Mano Dura”

Aplauden la estrategia y aseguran que fue una “mentira piadosa” para proteger la salud del niño. “A veces los chicos necesitan ver consecuencias para entender”, argumentan.

Team “Empatía”

Critican duramente al padre y advierten que se trata de manipulación psicológica que podría generar traumas o desconfianza. “El miedo no educa, solo asusta”, señalan.

Especialistas en crianza coinciden en que lo ideal es establecer límites claros, regular el tiempo frente a pantallas y predicar con el ejemplo, aunque reconocen que la paciencia de los padres no siempre es infinita.

Mientras tanto, el video sigue circulando y dejando una pregunta abierta: ¿hasta dónde se puede llegar cuando la tecnología se vuelve una obsesión?

Mira la programación en Red Uno Play