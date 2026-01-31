TEMAS DE HOY:
celulares robados asalto armado Caso maletas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Niños aprovechan al máximo sus últimos días de vacaciones

Entre juegos, viajes y actividades recreativas, los estudiantes aprovechan sus últimas horas de descanso antes del inicio de la gestión educativa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/01/2026 21:13

Foto: 123RF Logo
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con el inicio de la gestión educativa 2026 a la vuelta de la esquina, los estudiantes disfrutan de los últimos días de vacaciones con diversas actividades recreativas y deportivas.

En varios colegios de Santa Cruz se han organizado juegos y mini campeonatos para que los niños aprovechen al máximo su tiempo libre antes de volver a las aulas.

“Siempre para esta fecha, último día de vacaciones, hacemos una actividad donde los chicos juegan entre ellos, realizamos un mini campeonato y después los premiamos con medallas y refrigerios”, explicó un padre de familia.

Entre los juegos y el deporte, los niños compartieron sus experiencias de vacaciones. Algunos aprovecharon para practicar fútbol, nadar en la piscina o divertirse con videojuegos, mientras que otros viajaron a diferentes destinos.

“Fui a Estados Unidos, jugué con mi hermano y fui a la piscina con mi mamá”, contó un estudiante.

Con estas actividades, los colegios buscan que los estudiantes regresen a clases motivados, descansados y con energía para enfrentar el nuevo año académico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD