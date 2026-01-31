Niños aprovechan al máximo sus últimos días de vacaciones

Con el inicio de la gestión educativa 2026 a la vuelta de la esquina, los estudiantes disfrutan de los últimos días de vacaciones con diversas actividades recreativas y deportivas.

En varios colegios de Santa Cruz se han organizado juegos y mini campeonatos para que los niños aprovechen al máximo su tiempo libre antes de volver a las aulas.

“Siempre para esta fecha, último día de vacaciones, hacemos una actividad donde los chicos juegan entre ellos, realizamos un mini campeonato y después los premiamos con medallas y refrigerios”, explicó un padre de familia.

Entre los juegos y el deporte, los niños compartieron sus experiencias de vacaciones. Algunos aprovecharon para practicar fútbol, nadar en la piscina o divertirse con videojuegos, mientras que otros viajaron a diferentes destinos.

“Fui a Estados Unidos, jugué con mi hermano y fui a la piscina con mi mamá”, contó un estudiante.

Con estas actividades, los colegios buscan que los estudiantes regresen a clases motivados, descansados y con energía para enfrentar el nuevo año académico.

