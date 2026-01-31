¿Habrá recompensa para la mujer que devolvió los 30 mil bolivianos? Esto dijo la dueña del dinero

La entrega voluntaria de 30.000 bolivianos por parte de Isabel Contreras ha generado una gran expectativa sobre el incentivo que recibirá por su honradez. Tras un error en la entrega de pertenencias, la mujer regresó este viernes por la noche para devolver el capital que confundió con sus compras de verdura.

Los propietarios del dinero, aliviados por el retorno de los fondos, confirmaron públicamente que la acción no pasará desapercibida.

“Gracias señora por traer el dinero; vamos a reconocerle a la señora por devolvelo”, aseguró la comerciante frente al testimonio de los presentes.

Por su parte, Contreras reafirmó su buena fe explicando que en ningún momento inspeccionó el contenido de la bolsa mientras la tuvo en su poder.

“Yo no sé qué contiene esa bolsa porque yo no la abrí; me dicen que tiene dinero, no sé, vamos a ver eso”, declaró la ciudadana con total transparencia.

La incógnita ahora radica en la magnitud del reconocimiento que los comerciantes otorgarán a la mujer que pudo haber cambiado su vida con ese monto.

