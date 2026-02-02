Para siempre un héroe: joven de 20 años dio su vida para rescatar a su perro

Daniel C., un joven de apenas 20 años que cursaba el tercer año de Derecho, transformó un paseo casual en un sacrificio eterno al lanzarse a las aguas de la laguna Esperanza del Plan Tres Mil para rescatar a su mascota. El equipo de Gestión de Riesgo de la Gobernación Cruceña recuperó su cuerpo a seis metros de profundidad, atrapado entre los fierros y escombros que yacen ocultos bajo el agua.

La noche de este domingo, el dolor se hizo palpable en la Morgue Judicial de la Pampa de la Isla, donde sus familiares finalmente pudieron retirar sus restos entre lágrimas y recuerdos.

“Él salvó a su perrito y dio su vida por él, para mí es un héroe”, relató su padre, destacando que el joven se encontraba acompañado de niños y amigas al momento del suceso.

Esta tragedia eleva a 20 la cifra de fallecidos en este lugar, lo que ha provocado que los vecinos exijan con urgencia el cierre definitivo de la laguna. Mientras la comunidad llora a un estudiante que no sabía nadar pero que le sobraba valentía, su familia se aferra al recuerdo de un joven que, por amor, entregó hasta su último suspiro.

