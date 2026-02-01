TEMAS DE HOY:
Comunidad

En Santa Cruz: Bomberos logran controlar fuego en restaurante de comida rápida

Equipos de emergencia inician labores de enfriamiento mientras se espera el informe pericial, asimismo, no se reportan heridos tras el siniestro.

Ximena Rodriguez

01/02/2026 18:28

Santa Cruz

Un incendio se desató esta tarde en un restaurante de comida rápida ubicado sobre el primer anillo de la avenida Cañoto, movilizando de inmediato a los equipos de emergencia. Diversas unidades de bomberos y cuerpos de paramédicos acudieron al lugar para combatir las llamas y asegurar el perímetro comercial.

Afortunadamente, las autoridades han confirmado que no se registran personas heridas tras la rápida evacuación del establecimiento. El personal de rescate permanece en el sitio realizando las labores críticas de enfriamiento para evitar que cualquier foco de calor residual reactive el siniestro.

Por el momento, el acceso a la zona se mantiene restringido mientras los especialistas concluyen el peritaje técnico sobre el origen del fuego. Se aguarda un informe oficial detallado en las próximas horas, una vez que las unidades finalicen por completo el trabajo operativo en la escena.

