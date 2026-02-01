En Cochabamba: Padres de familia desbordan mercados en busca de material escolar

A pocas horas del retorno a las aulas, las calles comerciales de Cochabamba registran una afluencia masiva de padres de familia que buscan completar sus listas de materiales. Entre el movimiento de uniformes y mochilas, los compradores recorren los puestos tradicionales para asegurar que sus hijos tengan todo lo necesario para el primer día.

La percepción sobre el costo de los útiles es mayoritariamente positiva, permitiendo un flujo constante de ventas en el sector.

Una de las compradoras consultadas aseguró que los costos son “muy razonables”, facilitando la adquisición de los artículos esenciales.

Otra madre de familia, enfocada en la compra de carpetas para sus tres hijos, destacó que la oferta actual es accesible a pesar de la extensión de los pedidos escolares. “Es bastante larga la lista; los precios están relativamente económicos”, puntualizó la entrevistada mientras terminaba sus compras de último momento.

