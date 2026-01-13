De "Labubus" a "Capibaras": El material escolar llega con novedades y precios bajos a mercados de Cochabamba

El ambiente escolar ya se siente con fuerza en la zona sur de la ciudad. Mientras las unidades educativas se preparan para abrir sus puertas este lunes 19 de enero para las inscripciones de todos los niveles, el sector comercial de La Cancha ha tomado la delantera con una oferta colorida, variada y, sobre todo, más económica que el año pasado.

Las tendencias que dominan las estanterías

En el emblemático Pasaje Cliza, las casetas han comenzado a llenarse de artículos que prometen ser la sensación en las aulas. Según comentan las vendedoras, este año la preferencia se divide entre la ternura y la originalidad:

Personajes virales: Los bolígrafos de "Capibaras" y el popular personaje "Labubu" son los más buscados por las niñas, junto con bolígrafos "apeluchados" y lapiceros con acabados en brillo.

Diseños para niños: Los soportes para lápices con formas de tanques y pistolas destacan como las principales novedades, además de portaminas con bases metálicas de alta resistencia.

Estética pastel: Los tajadores de doble punta y cuadernos en tonos pasteles se mantienen como una opción elegante y llamativa para estudiantes de secundaria.

Alivio para el bolsillo familiar

Una de las noticias más gratas para los padres de familia es el ajuste de precios. Los comerciantes reportan que el material escolar ha bajado entre un 10% y un 15% en comparación con temporadas anteriores. Por ejemplo, los cuadernos tamaño carta de alta demanda se ofertan entre los 18 y 20 bolivianos.

"Estamos organizando todo de a poco y queremos que los padres aprovechen estos precios. Hay mucha variedad y cuadernos con dibujos muy llamativos para que los niños se motiven", señaló una vendedora mientras acomodaba la mercadería.

Por su parte, las autoridades educativas recordaron que el proceso de inscripción que inicia este lunes debería realizarse sin aglomeraciones. Al haberse ejecutado previamente los sorteos en los colegios de alta demanda, el trámite para los estudiantes nuevos y antiguos será mucho más expedito.

Ante este panorama, muchos padres ya se han adelantado a las compras. "Estamos viendo marcadores y lápices de colores ahora para evitar las multitudes de última hora", comentó una compradora en el sector.

