Fomento a la escritura a mano y veto a los celulares: las estrictas reglas del nuevo año escolar

El sistema educativo boliviano inicia mañana una nueva gestión con reglas estrictas orientadas a la disciplina. El acto oficial de inauguración se llevará a cabo en la localidad de Copacabana, donde se tiene prevista la participación del presidente Rodrigo Paz para dar inicio a las labores educativas a nivel nacional. El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial Nº 0001/2026, oficializó las directrices que regirán los subsistemas de Educación Regular, Superior, y Alternativa y Especial, priorizando el cumplimiento de 200 días hábiles de clases.

Prohibiciones y enfoque pedagógico

Una de las medidas más destacadas para este año es la restricción tecnológica en las aulas para fomentar la concentración y el aprendizaje tradicional:

Sin celulares en aula: El uso de dispositivos móviles estará prohibido tanto para estudiantes como para docentes.

Retorno al papel y lápiz: Se reforzará la lectura y escritura mediante el uso de textos en papel y la escritura a mano en todas las áreas curriculares.

Adiós a lo extracurricular: Se suprimen las actividades extracurriculares, manteniendo únicamente aquellas que las unidades educativas incorporen en su Plan Operativo Anual.

Calendario y nuevas reglas de evaluación

El calendario escolar establece que las clases inician este 2 de febrero y terminarán el 2 de diciembre, con el cierre de gestión administrativa previsto para el 11 de diciembre de 2026.

El Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular presenta una nueva ponderación de criterios para el subsistema regular:

Saber: 45 puntos.

Hacer: 40 puntos.

Ser: 10 puntos.

Autoevaluación: 5 puntos.

