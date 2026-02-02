TEMAS DE HOY:
Economía

Bolivia rompe récord en exportación de carne en 2025

Según un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2025 exportó $us 13.8 millones más a comparación de 2024.

Juan Marcelo Gonzáles

02/02/2026 18:27

Foto: Carne faneada (EL PAIS)
Santa Cruz

Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de carne bovina para la gestión 2025 alcanzaron los $us 203.1 millones, superando los $us 189.3 millones generados en 2024.

La mayor cantidad de exportaciones son realizadas al mercado asiático, precisamente en China, que representa el 74% de los mercados de exportación, además de países como Rusia, Perú, Ecuador y Vietnam. Donde se realizan trabajos para llegar al mercado egipcio.

En la gestión 2025, la exportación de carne estuvo restringida por el anterior gobierno desde el 5 de febrero al 4 de junio, convirtiendo a agosto en el mes de mayor exportación, alcanzando los $us 35.8 millones.

En cuanto al peso, Bolivia exportó 42.263 toneladas de carne. Anualmente, nuestro país produce alrededor de 350.000 toneladas de este producto, donde su consumo interno significa cerca de las 290.000 toneladas que principalmente se producen en Santa Cruz y Beni.

