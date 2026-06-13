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Miss Santa Cruz 2026: Red Uno transmite esta noche la elección de la nueva soberana cruceña

Tras semanas de preparación, las candidatas enfrentarán esta noche la prueba definitiva en busca de la corona. La gala contará con invitados especiales, música en vivo y la transmisión exclusiva de Red Uno para todo el país.

Silvana Cuéllar

13/06/2026 11:29

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Todo listo para la final del Miss Santa Cruz 2026. FOTO: Promociones Gloria

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La espera terminó. Este sábado 13 de junio, Santa Cruz conocerá a su nueva representante de la belleza departamental durante la gran final del Miss Santa Cruz 2026, un espectáculo que podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de Red Uno de Bolivia.

La gala reunirá a las candidatas que durante las últimas semanas participaron en diversas actividades, evaluaciones y presentaciones, culminando con la elección de la sucesora de Eugenia Redín y Yhasmine Merlo, actuales soberanas de la belleza cruceña.

Una noche de coronación y espectáculo

La final está prevista para las 21:00 y promete una puesta en escena cargada de glamour, emoción y entretenimiento.

Además de los desfiles y la elección de la nueva reina, el evento contará con la participación de varios artistas invitados que acompañarán la velada con presentaciones musicales y culturales.

Entre ellos destacan NENEI, Majelo, Leo Camargo, Laura Camacho, Romina Mazo, Powell, King Dan, además del Ensamble Musical Adagio y el Grupo Cultural Mitahori, que aportarán distintos estilos y expresiones artísticas al espectáculo.

El jurado ya realizó una evaluación clave

Antes de la gala final, las participantes enfrentaron una de las pruebas más importantes del certamen: la entrevista privada con el jurado calificador.

La evaluación permitió conocer más de cerca a las aspirantes y analizar aspectos como personalidad, liderazgo, desenvolvimiento y capacidad de representación.

El panel está conformado por figuras reconocidas como Yessica Mouton, Javier Encinas, Katherine David, Tito Larenti y Olga Chávez, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a la próxima soberana cruceña.

También se elegirá a Universal Woman Bolivia

La organización informó que durante la gala también se conocerá a la representante boliviana para el certamen Universal Woman Bolivia 2026, uno de los títulos que se entregarán durante la noche.

Con todo listo para el evento, la cuenta regresiva llegó a su fin y miles de espectadores podrán seguir cada detalle de la elección a través de Red Uno, en una de las noches más esperadas del calendario de la belleza nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

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