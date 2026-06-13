Miss Santa Cruz 2026: Red Uno transmite esta noche la elección de la nueva soberana cruceña

La espera terminó. Este sábado 13 de junio, Santa Cruz conocerá a su nueva representante de la belleza departamental durante la gran final del Miss Santa Cruz 2026, un espectáculo que podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de Red Uno de Bolivia.

La gala reunirá a las candidatas que durante las últimas semanas participaron en diversas actividades, evaluaciones y presentaciones, culminando con la elección de la sucesora de Eugenia Redín y Yhasmine Merlo, actuales soberanas de la belleza cruceña.

Una noche de coronación y espectáculo

La final está prevista para las 21:00 y promete una puesta en escena cargada de glamour, emoción y entretenimiento.

Además de los desfiles y la elección de la nueva reina, el evento contará con la participación de varios artistas invitados que acompañarán la velada con presentaciones musicales y culturales.

Entre ellos destacan NENEI, Majelo, Leo Camargo, Laura Camacho, Romina Mazo, Powell, King Dan, además del Ensamble Musical Adagio y el Grupo Cultural Mitahori, que aportarán distintos estilos y expresiones artísticas al espectáculo.

El jurado ya realizó una evaluación clave

Antes de la gala final, las participantes enfrentaron una de las pruebas más importantes del certamen: la entrevista privada con el jurado calificador.

La evaluación permitió conocer más de cerca a las aspirantes y analizar aspectos como personalidad, liderazgo, desenvolvimiento y capacidad de representación.

El panel está conformado por figuras reconocidas como Yessica Mouton, Javier Encinas, Katherine David, Tito Larenti y Olga Chávez, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a la próxima soberana cruceña.

También se elegirá a Universal Woman Bolivia

La organización informó que durante la gala también se conocerá a la representante boliviana para el certamen Universal Woman Bolivia 2026, uno de los títulos que se entregarán durante la noche.

Con todo listo para el evento, la cuenta regresiva llegó a su fin y miles de espectadores podrán seguir cada detalle de la elección a través de Red Uno, en una de las noches más esperadas del calendario de la belleza nacional.

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