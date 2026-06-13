Candidatas a Miss Santa Cruz 2026 intensifican ensayos rumbo a la gala final

Hasta altas horas de la noche, las candidatas al certamen Miss Santa Cruz 2026 continuaron con los ensayos de cara a la gala final que se realizará este sábado 13 de junio, donde se elegirá a la nueva soberana de la belleza cruceña.

Una de las participantes destacó el esfuerzo del grupo durante los últimos días. “Estuvimos a full con los ensayos, mañana, tarde y noche, y estamos con todo”, señaló, confirmando además que la gala final dará inicio a las 21:00 horas.

Como parte del espectáculo, las 20 candidatas presentarán una coreografía especial al ritmo del jazz, uno de los números centrales de la noche, que busca resaltar la preparación, coordinación y desempeño escénico de las concursantes.

La velada también contará con la participación de artistas invitados, entre ellos la cantante Guisela Santa Cruz, quien formará parte del show artístico de la noche.

La elección será transmitida en vivo por las pantallas de Red Uno de Bolivia, permitiendo que el público pueda seguir cada detalle del certamen desde sus hogares.

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