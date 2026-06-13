Tradición, fuego y cultura asiática: así será la celebración del municipio de San Juan este año

El municipio de San Juan, en Santa Cruz, se prepara para vivir su emblemática festividad del 21 al 24 de junio, una cita que promete congregar a miles de visitantes en torno a la fe y la cultura. Las actividades arrancarán con una vibrante entrada folklórica que llenará las calles de música y colorido, seguida de una exigente carrera de resistencia que pondrá a prueba a los atletas locales.

Entre el fuego y el encuentro cultural

La jornada del 23 de junio estará marcada por la feria gastronómica y productiva, un espacio diseñado para destacar el potencial económico y culinario de la región. El momento cumbre llegará a la medianoche con la tradicional pisada de brasas, un acto de fe y misticismo donde los creyentes desafían al fuego en honor a su santo patrono.

Por su parte, la comunidad japonesa que reside de forma histórica en este municipio, cercano a Yapacaní, tendrá un protagonismo especial al exhibir la riqueza de sus propias tradiciones. A través de una feria multicultural, los residentes asiáticos compartirán sus danzas típicas y su gastronomía ancestral justo antes de dar paso, el 24 de junio, a la Santa Misa de San Juan Bautista y a una masiva kermés de cierre.

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