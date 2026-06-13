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Tradición, fuego y cultura asiática: así será la celebración del municipio de San Juan este año

La comunidad japonesa residente compartirá su gastronomía y danzas tradicionales en una de las festividades más esperadas de la región.

Ximena Rodriguez

12/06/2026 23:34

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El municipio de San Juan tendrá su celebración del 21 al 24 de junio.

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El municipio de San Juan, en Santa Cruz, se prepara para vivir su emblemática festividad del 21 al 24 de junio, una cita que promete congregar a miles de visitantes en torno a la fe y la cultura. Las actividades arrancarán con una vibrante entrada folklórica que llenará las calles de música y colorido, seguida de una exigente carrera de resistencia que pondrá a prueba a los atletas locales.

Entre el fuego y el encuentro cultural

La jornada del 23 de junio estará marcada por la feria gastronómica y productiva, un espacio diseñado para destacar el potencial económico y culinario de la región. El momento cumbre llegará a la medianoche con la tradicional pisada de brasas, un acto de fe y misticismo donde los creyentes desafían al fuego en honor a su santo patrono.

Por su parte, la comunidad japonesa que reside de forma histórica en este municipio, cercano a Yapacaní, tendrá un protagonismo especial al exhibir la riqueza de sus propias tradiciones. A través de una feria multicultural, los residentes asiáticos compartirán sus danzas típicas y su gastronomía ancestral justo antes de dar paso, el 24 de junio, a la Santa Misa de San Juan Bautista y a una masiva kermés de cierre.

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