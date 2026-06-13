Cabildo en Potosí exige el levantamiento de bloqueos

Este viernes se llevó a cabo un cabildo convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en la ciudad de Potosí, donde se abordaron los efectos de los bloqueos en la economía local y la movilidad ciudadana.

Determinaciones

«Rechazo contundente a los bloqueos en nuestro departamento. Exigir al Gobierno central, al Gobierno departamental y a la Policía que desbloqueen y garanticen el libre tránsito en todo el departamento», señalaron los organizadores en una de las seis determinaciones aprobadas.

Defensa de la democracia

Durante el encuentro, los dirigentes hicieron énfasis en defender la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, así como en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para restablecer la circulación de personas y bienes. Entre las acciones planteadas, se incluyó la presentación de una acción legal para garantizar el derecho al trabajo, la movilidad y el acceso a la salud.

El cabildo también propuso considerar medidas extraordinarias para solucionar los conflictos sociales, así como fortalecer la autonomía departamental como vía para mejorar la gobernabilidad local y regional.

«Es imprescindible que se restablezca el libre tránsito y se garantice la provisión de servicios y productos esenciales, protegiendo a la ciudadanía de los efectos de los bloqueos», agregaron los organizadores.

La actividad reunió a representantes de diferentes sectores sociales del departamento, quienes coincidieron en que la prioridad es el bienestar de la población y la reactivación económica.

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