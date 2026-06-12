El 50% de los restaurantes se vieron obligados a cerrar debido a los bloqueos en La Paz

El sector gastronómico de La Paz enfrenta una crisis sin precedentes debido a los bloqueos prolongados, con cerca del 50% de los restaurantes cerrados y otros negocios trasladándose a distintas ciudades. El presidente de la Asociación Gastronómica de La Paz explicó que la falta de clientes y el aumento desmedido de los insumos están llevando a muchos emprendedores al límite.

“Cada día un restaurante se suma a la lista de negocios cerrados. Muchos no podrán recuperarse”, señaló la autoridad del sector.

Falta de insumos

La escasez de gasolina, harina, verduras y otros productos básicos ha obligado a los restaurantes a reducir personal y limitar operaciones. Algunos negocios que aún permanecen abiertos buscan alternativas para sobrevivir, mientras que la mayoría enfrenta despidos y riesgos de quiebra.

“Subió el precio de los insumos, tuvimos que despedir a trabajadores y aun así tratamos de seguir abriendo. Es preocupante perder fuentes de trabajo”, explicó Paulita, propietaria de un local.

Aumento de precios

El aumento de precios ha sido notable: algunos productos que costaban 30–35 Bs ahora llegan a 70–75 Bs, mientras que la mayoría de los emprendedores mantiene los precios bajos para que la población aún pueda acceder a los alimentos, afectando su rentabilidad.

“No tenemos voz para pedir al gobierno soluciones, necesitamos insumos y que nos permitan seguir trabajando. Todos pedimos que se dé una solución a los conflictos”, subrayó la representante del sector.

La crisis del sector gastronómico pone de manifiesto el impacto económico directo de los bloqueos en miles de familias que dependen de estos negocios para generar ingresos y garantizar empleo en la ciudad de La Paz.

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