Filas y desesperación en Viru Viru para enviar alimentos a familiares en La Paz

Las filas y la incertidumbre continúan en el aeropuerto internacional Viru Viru. Decenas de personas denunciaron que llevan varios días esperando para enviar alimentos a sus familiares debido a las restricciones y demoras en el despacho de carga aérea, una situación que se agrava por los bloqueos que afectan al departamento.

Entre los productos más afectados está el pollo, que debe mantenerse refrigerado para evitar su descomposición. Los usuarios aseguraron que solo se les permite enviar hasta 25 kilos, lo que ha generado largas esperas y pérdidas económicas.

“Hace una semana ya que estamos acá, no podemos despachar nuestros pollos. Mira cómo nos estamos volviendo a llevar ahorita”, reclamó una de las afectadas mientras retiraba nuevamente su mercadería para llevarla a congelar.

Otra mujer señaló que las restricciones dificultan el envío de alimentos a sus familiares. “Hace 15 días yo envié para mi familia y fue más rápido. Ahora tarda más, solo está permitido 25 kilos y no se ha podido mover casi nada”, manifestó.

Los usuarios también denunciaron las condiciones en las que deben esperar para acceder al servicio.

“Tenemos que hacer fila, durmiendo día y noche. Nuestros hijos ya están abandonados totalmente”, expresó otra de las personas afectadas.

La preocupación crece entre quienes transportan productos perecederos, ya que temen que la mercadería se eche a perder mientras aguardan una oportunidad para despacharla.

Además, cuestionan la falta de información y piden una solución inmediata para evitar mayores pérdidas económicas y garantizar el abastecimiento de alimentos a sus familiares en otras regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play