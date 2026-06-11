29 días de bloqueo generan millonarias pérdidas y largas filas de vehículos en San Julián

Este jueves se cumplen 29 días del bloqueo instalado en el municipio de San Julián, una medida de presión que continúa sin perspectivas de solución y mantiene interrumpido el tránsito vehicular hacia el departamento del Beni.

La protesta se ha consolidado en las últimas semanas y, según los dirigentes del movimiento, no será levantada hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. Hasta el momento no se han registrado avances significativos ni se ha logrado instalar una mesa de diálogo que permita encaminar una solución al conflicto.

El último cuarto intermedio se produjo la mañana del miércoles, alrededor de las 08:00, cuando se habilitó temporalmente el paso para algunos vehículos que permanecían retenidos. Sin embargo, la medida fue retomada horas después y el tránsito volvió a quedar completamente restringido.

La situación ha provocado extensas filas de motorizados. Durante esta jornada, la congestión vehicular alcanzó aproximadamente 10 kilómetros de longitud, con camiones, buses y vehículos particulares detenidos a la espera de poder continuar su recorrido.

Los sectores del transporte reportan importantes pérdidas económicas debido a la paralización de actividades y los retrasos en el traslado de pasajeros y mercancías. Los conductores afectados señalan que la incertidumbre aumenta ante la falta de acuerdos entre las partes involucradas.

Mientras tanto, persiste la expectativa sobre una posible intervención de las autoridades para restablecer la circulación en la zona. No obstante, hasta el cierre de esta edición no existía información oficial sobre un eventual operativo en el punto de bloqueo.

La medida de presión continúa en su día número 29, manteniendo cerrada una de las principales rutas de conexión entre Santa Cruz y el departamento del Beni.

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