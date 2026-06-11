Ministro de Hidrocarburos confirma llegada de gasolina a La Paz y anuncia envío de diésel esta tarde

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, se refirió este miércoles a la situación del suministro de combustibles en La Paz, afectado por los bloqueos que se mantienen desde hace varias semanas.

“La gasolina que ha llegado ayer, que son más de 70 cisternas, es para abastecer a todas o prácticamente todas las estaciones de servicio”, indicó Blanco, aclarando que no se prioriza únicamente a las estaciones de Yacimientos Petrolíferos.

Respecto al diésel, el ministro aseguró:

“El día de hoy, en la tarde, va a salir diésel. No es cierto que estemos dando gasolina solamente a las estaciones que pertenecen a Yacimientos. Estamos dando a todos los que se puede dar”.

Blanco destacó que la cantidad de combustible recibida, aunque importante, sigue siendo insuficiente debido a las restricciones que generan los bloqueos.

“Desafortunadamente, pese a que ayer ha llegado una cantidad importante, no contamos con los volúmenes con los que deberíamos contar debido a los bloqueos. Este es un bloqueo que va más allá de las buenas o malas intenciones que tiene el gobierno”, señaló.

El ministro aseguró que el Gobierno trabaja para buscar vías alternas y garantizar el suministro de combustible, enfatizando que el combustible “no está llegando como debería, pero está llegando”.

“Más bien dicho, va más allá de las buenas intenciones que tiene el gobierno y las malas intenciones que tienen los bloqueadores. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traer el combustible al Departamento de La Paz”, concluyó.

La situación mantiene en alerta a transportistas, conductores y ciudadanos, quienes esperan que las medidas implementadas permitan normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel en la ciudad.

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