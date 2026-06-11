Manfred participa de foro ambiental en Francia y retornará para el 14 de junio a Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, participa en Francia del 10° Foro Global Ciudades Sostenibles de la UNESCO, un encuentro internacional dedicado al intercambio de experiencias y soluciones en materia ambiental, desarrollo urbano sostenible y gestión municipal.

La autoridad municipal se encuentra con licencia desde el 5 de junio y tiene previsto retornar a Cochabamba el próximo 14 de junio, según información oficial.

Durante su estadía en París, Reyes Villa fue distinguido como Embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles (OMCS) 2026, reconocimiento otorgado a autoridades que impulsan iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en sus municipios.

El foro, que se desarrolla del 9 al 22 de junio, reúne a alcaldes, gobernadores, legisladores, expertos y representantes de organismos internacionales de distintos países para debatir propuestas y compartir experiencias relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y la innovación en la gestión pública.

El concejal Julio Carvajal señaló que el Concejo Municipal aprobó el viaje de la autoridad y adelantó que, una vez concluida la participación del alcalde en el evento, solicitarán un informe sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

“Esperemos que llegue con propuestas y alternativas para Cochabamba, especialmente en temas ambientales y de manejo de residuos, que son desafíos importantes para el municipio”, manifestó.

El concejal también expresó su expectativa de que la participación en el encuentro permita establecer contactos y generar oportunidades para acceder a nuevas tecnologías y experiencias exitosas que puedan aplicarse en la ciudad.

Mientras Reyes Villa desarrolla su agenda internacional, Cochabamba continúa enfrentando desafíos relacionados con la gestión de residuos sólidos y la búsqueda de soluciones sostenibles para la disposición final de la basura, uno de los temas que ha marcado la agenda municipal en los últimos meses.

El retorno del alcalde está previsto para el 14 de junio, fecha en la que retomará sus funciones al frente del gobierno municipal.

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