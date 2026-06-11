En Beni proponen cargar combustible según la terminación de la cédula de identidad

Ante la persistente escasez de combustibles y las dificultades de abastecimiento ocasionadas por los bloqueos de carreteras, el Comité Cívico del Beni planteó implementar un sistema de distribución de carburantes de acuerdo con la terminación de la Cédula de Identidad, con el objetivo de garantizar un acceso ordenado y equitativo para la población.

La medida fue asumida mediante una Resolución de Directorio, tras evaluar las consecuencias económicas, sociales y productivas que enfrenta el departamento debido a los prolongados cortes en la principal vía terrestre que conecta al Beni con el resto del país.

De acuerdo con la propuesta, las personas cuyas cédulas de identidad terminan en 1, 2 y 3 podrán cargar combustible los lunes y jueves. Los ciudadanos con terminación en 4, 5 y 6 lo harán los martes y viernes, mientras que aquellos cuyos documentos concluyen en 7, 8, 9 y 0 podrán abastecerse los miércoles y sábados.

La resolución también exhorta a la población a evitar la formación de filas y concentraciones de vehículos fuera de los horarios oficiales de venta en los surtidores. Asimismo, rechaza prácticas como la reserva de espacios mediante sillas, llantas, cuerdas u otros objetos utilizados para asegurar lugares en las filas.

Otra de las disposiciones establece que el vehículo que inicia la espera deberá ser el mismo que posteriormente realice la carga de combustible, prohibiéndose cualquier sustitución de motorizados durante el proceso.

La normativa también condena la reventa, especulación y comercialización ilegal de carburantes, prácticas que agravan el desabastecimiento y perjudican a la población.

En ese marco, el ente cívico convocó a la ciudadanía a ejercer control social y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes, con el propósito de garantizar una distribución transparente y equitativa del combustible mientras persistan las dificultades de abastecimiento en el departamento.

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