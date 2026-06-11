Saavedra destituyó al subalcalde del Distrito 10 por denuncias de cobros irregulares

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, destituyó al subalcalde del Distrito 10 luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente solicita dinero a cambio de favorecer un trámite para el uso de una cancha.

La autoridad compartió un video del momento en que confronta al funcionario con la grabación cuestionada. En el audio se escucha una supuesta oferta de “350 bolivianos”, ante la cual el entonces subalcalde responde: “No me alcanza ni para comprar papel”.

Tras escuchar su explicación, Saavedra le comunicó su destitución y lo hizo firmar en ese instante su carta de renuncia.

El subalcalde intentó defenderse y pidió otra oportunidad. “No me haga eso señor alcalde, le juro que no agarré un peso, deme otra oportunidad”, respondió.

El burgomaestre informó que el caso será enviado a la Fiscalía para que se investigue y se determinen las responsabilidades que correspondan. “No vamos a tolerar actos de corrupción”, afirmó mientras advertía a los otros participantes de la reunión.

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