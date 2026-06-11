Caso 'Narcomadera': Comité Pro Santa Cruz exige identificar a los responsables

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió que las autoridades competentes identifiquen y procesen a los responsables tras el caso narcomadera que generó repercusión nacional e internacional. El cívico cuestionó la falta de controles estatales y pidió una actuación firme de la Fiscalía.

“Si es que hay justicia, si es que hay Fiscalía, esperemos que actúen. Es vergonzoso lo que se ha visto ayer en los medios de comunicación y en las cadenas internacionales”, manifestó Cochamanidis al referirse al hallazgo de droga que fue difundido por medios extranjeros.

El dirigente sostuvo que este tipo de hechos reflejan una deficiencia estructural en los mecanismos de control del Estado y aseguró que la información sobre estos casos suele conocerse primero fuera del país.

“Parece que otra vez las noticias nos enteramos desde afuera y no tenemos la información desde adentro”, señaló.

Asimismo, Cochamanidis atribuyó la situación a una falta de control acumulada durante años y afirmó que las autoridades deben asumir acciones concretas para frenar el avance del narcotráfico.

Respecto a las investigaciones, el presidente cívico aclaró que no corresponde adelantar criterios sobre la culpabilidad de las personas involucradas, pero remarcó que la justicia debe actuar conforme a la normativa vigente.

Finalmente, pidió que la Fiscalía lleve adelante las pesquisas con transparencia y responsabilidad para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades que correspondan.

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